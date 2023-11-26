«Химки» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 19:00 мск. «Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Химчане сейчас прибавляют с высокой скоростью. Сейчас команда Андрея Талалаева третья, но отставание от лидера составляет всего 2 очка.

Зато с реализацией у «Химок» дела обстоят отлично. В 19 поединках первенства игроки команды настреляли 30 мячей.

Коэффициенты матча Химки — СКА-Хабаровск 1X2Новым игрокам 1.703.755.10Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела сверхпродуктивно. «Химки» учинили показательный разгром крепкой «Алании» (4:1).

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Интересно, что из пяти своих последних поединков «Химки» выиграли четыре раза. И лишь с «Акроном» команда Талалаева подписала мировую (2:2).

И уж точно хозяева будут максимально активно атаковать. Химчане потенциально обязаны бороться за 1 место в лиге.

«СКА-Хабаровск»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Подопечные Романа Шаронова пока никак не могут выбраться из района экватора таблицы.

А вот с реализацией у хабаровчан имеются явные проблемы. В 19 сыгранных матчах забито всего 19 мячей.

Свой последний поединок «СКА-Хабаровск» провел не столь успешно. Команда Шаронова расписала мировую с «Кубанью» (1:1).

Да и вообще, «СКА-Хабаровск» не выигрывал в рамках первенства уже месяц. Да и то, тогда хабаровчане додавили хиленький «Ленинградец» (2:1).

И уж точно хабаровчане едут в Подмосковье за очками. Да и в первом круге первенства «армейцы» одолели химчан (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.77.

На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 4.48, ничья оценена — в 3.52.

Химчане проводят весьма продуктивный цикл, и уж точно начнут встречу с активных атак .

Наш прогноз — Победа «Химок» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.