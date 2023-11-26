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    Химчане сразу возьмут свое

    «Химки» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.35) и прогноз на Первую лигу 26 ноября 2023 года

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    Андрей Талалаев
    «Химки» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 19:00 мск. «Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Ноября 2023 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 19:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Химки»

    Химчане сейчас прибавляют с высокой скоростью. Сейчас команда Андрея Талалаева третья, но отставание от лидера составляет всего 2 очка.

    Зато с реализацией у «Химок» дела обстоят отлично. В 19 поединках первенства игроки команды настреляли 30 мячей.

    Коэффициенты матча Химки — СКА-Хабаровск

    1X2Новым игрокам
  • 1.703.755.10Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела сверхпродуктивно. «Химки» учинили показательный разгром крепкой «Алании» (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что из пяти своих последних поединков «Химки» выиграли четыре раза. И лишь с «Акроном» команда Талалаева подписала мировую (2:2).

    И уж точно хозяева будут максимально активно атаковать. Химчане потенциально обязаны бороться за 1 место в лиге.

    «СКА-Хабаровск»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Подопечные Романа Шаронова пока никак не могут выбраться из района экватора таблицы.

    А вот с реализацией у хабаровчан имеются явные проблемы. В 19 сыгранных матчах забито всего 19 мячей.

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    • Свой последний поединок «СКА-Хабаровск» провел не столь успешно. Команда Шаронова расписала мировую с «Кубанью» (1:1).

    Да и вообще, «СКА-Хабаровск» не выигрывал в рамках первенства уже месяц. Да и то, тогда хабаровчане додавили хиленький «Ленинградец» (2:1).

    И уж точно хабаровчане едут в Подмосковье за очками. Да и в первом круге первенства «армейцы» одолели химчан (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.77.

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    На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 4.48, ничья оценена — в 3.52.

    Химчане проводят весьма продуктивный цикл, и уж точно начнут встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Химок» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.

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    «Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. Химчане сразу возьмут свое
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