«Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Лейпцигом» в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

Команда является крепким середняком в Бундеслиге, после 11-и туров занимая 13 очков. «Вольфсбург» не сильно далек от зоны еврокубков. «Волки» вполне способны сократить отставание в 6 очков.

Сейчас у команды не самые лучшие времена. «Вольфсбург» перестал набирать очки и стал много пропускать. За последние 5 встреч в Бундеслиге «волки» лишь в матче с «Вердером» (2:2) сыграли вничью, а во всех остальных случаях проиграли.

За этот период «Вольфсбург» пропустил 14 голов за 5 поединков при 6-и забитых — не самые лучшие показатели. В последнем туре «волки» крупно уступили «Боруссии» М (0:40), а за один матч до этого сыграли вничью с «Вердером» (2:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

В предстоящем матче «Вольфсбург» сыграет с

, который продолжает борьбу за лидерство в Бундеслиге. Несмотря на это, «волки» неплохо выступают на своем поле, набрав 10 очков из 15-и возможных.

«Лейпциг»

Команда уже который год ходит вокруг да около лидерских мест в Бундеслиге, но что-то всерьез претендовать на 1-ю строчку пока не получается. После 11-и туров «Лейпциг» занимает 4-е место в таблице с 23 очками в активе.

Команда отстает от 1-й позиции аж на 8 очков. Теоретически возможно догнать преследователя, но для этого нужно стабильно набирать очки. У «Лейцпига» в Бундеслиге пока получается не терять много баллов.

За последние 5 матчей в чемпионате Германии команда проиграла только «Майнцу» (0:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. В последнем туре «Лейпциг» одержал уверенную победу над «Фрайбургом» (3:1).

Стоит отметить, что состав у команды довольно мощный. Полузащитник Дани Ольмо уже давно котируется как топ-игрок на своей позиции, а 23-летний нападающий Лои Опенда входит в 3-ку лидеров в списке бомбардиров лиги, забив 9 голов и сделав 2 ассиста за 11 встреч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лейпцига» предлагают — 1.90.

На викторию «Вольфсбурга» дают — 3.85, ничья оценена — в 4.00.

Сейчас «Лейпциг» набрал хороший ход, команда стабильно набирает очки. Можно предположить, что гости забьют как минимум пару голов.

Наш прогноз — Победа «Лейпцига». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.90. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Лейпцига» 1.5 больше за 1.78.