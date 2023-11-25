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    «Ноттингем Форест» — «Брайтон». Ставка (к. 2.12) и прогноз на АПЛ 25 ноября 2023 года

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    «Брайтон» — фаворит матча
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Ноября 2023 года
    Ноттингем Форест
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  • Брайтон энд Хоув
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    «Ноттингем Форест»

    Команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. «Лесникам» в лучшем случае уготована роль середняка, если не борьба за выживание.

    С атакой у команды откровенно не складывается. В 12 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 14 раз.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Брайтон энд Хоув Альбион

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «Вест Хэма» (2:3) на выезде. Хотя перед этим дома неожиданно обыграл «Астон Виллу» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В восьми последних поединках коллектив одержал одну победу при четырех ничьих и трех поражениях, так что форма хозяев оставляет желать лучшего.

    «Брайтон»

    Команда сейчас занимает 8-ю строчку таблицы с отставанием в два балла от 6-го места. «Чайкам» авторитеты нипочем, да и с атакой относительный порядок.

    В 12-ти матчах АПЛ игроки команды настреляли 25 мячей. Правда, и пропускает «Брайтон» немало — 21 мяч.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Брайтон» на своем поле неожиданно расписал мировую с одним из аутсайдеров «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

    Зато в Лиге Европы «Чайки» добыли викторию. Команда Роберто Де Дзерби уверенно расправилась с «Аяксом» (2:0).

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и трех ничьих, так что хозяевам будет сложно рассчитывать на выигрыш, зато вполне реальна мировая.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон» коэффициент на победу которого равен 2,21. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 3,16, ничья — в 3,70.

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    В пяти последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,12.

    Еще один вариант ставки — «Брайтон» выиграет за 2,21, ведь такой результат выглядит более чем вероятным, с учетом того, что гости — фаворит матча.

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    «Ноттингем Форест» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Брайтон» на шестое место?
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