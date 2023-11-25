«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

Команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. «Лесникам» в лучшем случае уготована роль середняка, если не борьба за выживание.

С атакой у команды откровенно не складывается. В 12 поединках АПЛ игроки «Ноттингем Форест» отличились всего 14 раз.

Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 3.253.652.18Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ноттингем Форест» потерпел поражение от «Вест Хэма» (2:3) на выезде. Хотя перед этим дома неожиданно обыграл «Астон Виллу» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

В восьми последних поединках коллектив одержал одну победу при четырех ничьих и трех поражениях, так что форма хозяев оставляет желать лучшего.

«Брайтон»

Команда сейчас занимает 8-ю строчку таблицы с отставанием в два балла от 6-го места. «Чайкам» авторитеты нипочем, да и с атакой относительный порядок.

В 12-ти матчах АПЛ игроки команды настреляли 25 мячей. Правда, и пропускает «Брайтон» немало — 21 мяч.

В предыдущем туре чемпионата команда потеряла два очка. «Брайтон» на своем поле неожиданно расписал мировую с одним из аутсайдеров «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

Зато в Лиге Европы «Чайки» добыли викторию. Команда Роберто Де Дзерби уверенно расправилась с «Аяксом» (2:0).

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и трех ничьих, так что хозяевам будет сложно рассчитывать на выигрыш, зато вполне реальна мировая.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Брайтон» коэффициент на победу которого равен 2,21. Успех «Ноттингем Форест» оценивается в 3,16, ничья — в 3,70.

В пяти последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,12.

Еще один вариант ставки — «Брайтон» выиграет за 2,21, ведь такой результат выглядит более чем вероятным, с учетом того, что гости — фаворит матча.