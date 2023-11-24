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    «Пахтакор» быстро добьется своего

    «Сурхон» — «Пахтакор». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сурхон» — «Пахтакор»
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    Драган Черан
    «Сурхон» сыграет на своем поле с «Пахтакором» в рамках 25-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 16:15 мск. «Сурхон» — «Пахтакор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сурхон»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. «Сурхон» сейчас находится на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Узбекистана.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 24 поединках чемпионата «Сурхон» пропустил в свои ворота 22 мяча.

    В предыдущем туре чемпионата «Сурхон» добыл три очка. Дома команда с минимальным счетом обставила «Олимпик».

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    Матчи с «Пахтакором» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно три при двух ничьих.

    Хозяева уже фактически утратили турнирную мотивацию. Да и вообще, за всю историю противостояний у «Сурхона» ни одной победы над «Пахтакором».

    «Пахтакор»

    Ташкентцы близки к чемпионскому титулу. Все в их руках: победа в этом матче делает команду Максима Шацких недосягаемой для преследователей.

    В плане реализации у команды не самые мощные показатели. В 24 матчах игроки «Пахтакора» забили всего 37 мячей.

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    • Последний поединок для ташкентцев сложился не столь успешно. «Пахтакор» в рамках Азиатской Лиги чемпионов расписал мировую с «Ахалом» (1:1).

    До того подопечные Шацких не сумели переиграть «Насаф» (1:1). Да и Драгану Черану пора улучшать свои результативные показатели.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. Черан уже забил 12 мячей в чемпионате, и уж точно постарается отличиться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пахтакора» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Сурхона» дают — 4.93, ничья оценена — в 3.94.

    «Пахтакору» осталось сделать один шаг до чемпионства, так что гости явно начнут встречу максимально активно.

    Наш прогноз — Победа «Пахтакора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.16.

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    «Сурхон» — «Пахтакор»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. «Пахтакор» быстро добьется своего
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