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    Возьмет ли «Фламенго» реванш у «Брагантино»?

    «Фламенго» — «Брагантино». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Бразилии, 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Брагантино»
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    «Фламенго»
    «Фламенго» в домашнем матче сыграет против «Брагантино» в 30-м туре бразильской Серии А. Поединок пройдет в ночь на 24 ноября и начнется в 03:30 по мск. «Фламенго» — «Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 24 Ноября 2023 года
    Фламенго
  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 03:30 Брагантино Брагантино
  • Бразилия. Серия А
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    «Фламенго»

    По итогам 33 сыгранных матчей в бразильской Серии А «Фламенго» находится на шестой строке в турнирной таблице. У команды на счету 57 баллов и отставание от лидера в пять пунктов.

    «Стервятники» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать 16 викторий, девять встреч они еще свели мировыми и восемь раз проиграли, забили 50 голов при 37 пропущенных.

    В прошлом туре первенстве «черно-красные» расписали на выезде ничью с «Флуминенсе» 1:1, а перед этим выиграли два матча всухую, а еще ранее дважды кряду уступали.

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    На своей арене в текущем чемпионате клуб из города Рио-де-Жанейро выиграл восемь игр из 16 проведенных при пяти мировых исходах и трех фиаско.

    «Брагантино»

    «Брагантино» с 59 зачетными пунктами расположился на две строки в таблице выше, соответственно уступаю лидеру первенства лишь три очка.

    У «быков» в этом чемпионате Бразилии 16 победных исходов, 11 ничьих и всего шесть поражений. Забить они смогли 46 голов, а пропустили в свои ворота 29 мячей.

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    • Коллектив в прошлом туре первенства на своем поле поделил очки с «Ботафого» 2:2, а перед этим проиграл на выезде «Сан-Паулу» 0:1. Еще ранее были две виктории.

    Вне родных стен «Брагантино» в текущем розыгрыше Серии А по шесть раз побеждал и играл вничью, а также четыре раза потерпел неудачи.

    В первом круге «Брагантино» на своем поле разгромил предстоящего противника со счетом 4:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 4:1 и 0:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фламенго» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Брагантино» дают — 4.01, ничья оценена — в 3.62.

    Прогнозируем, что «Фламенго» при своих зрителях возьмет у «быков» реванш за фиаско в первом круге.

    А также еще ставим на то, что этот поединок будет верховым, ведь зачастую в очных противостояниях эти клубы играют довольно-таки результативно.

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    «Фламенго» — «Брагантино»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Фламенго» реванш у «Брагантино»?
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