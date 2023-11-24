«Фламенго» в домашнем матче сыграет против «Брагантино» в 30-м туре бразильской Серии А. Поединок пройдет в ночь на 24 ноября и начнется в 03:30 по мск. «Фламенго» — «Брагантино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

По итогам 33 сыгранных матчей в бразильской Серии А «Фламенго» находится на шестой строке в турнирной таблице. У команды на счету 57 баллов и отставание от лидера в пять пунктов.

«Стервятники» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать 16 викторий, девять встреч они еще свели мировыми и восемь раз проиграли, забили 50 голов при 37 пропущенных.

В прошлом туре первенстве «черно-красные» расписали на выезде ничью с «Флуминенсе» 1:1, а перед этим выиграли два матча всухую, а еще ранее дважды кряду уступали.

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На своей арене в текущем чемпионате клуб из города Рио-де-Жанейро выиграл восемь игр из 16 проведенных при пяти мировых исходах и трех фиаско.

«Брагантино»

«Брагантино» с 59 зачетными пунктами расположился на две строки в таблице выше, соответственно уступаю лидеру первенства лишь три очка.

У «быков» в этом чемпионате Бразилии 16 победных исходов, 11 ничьих и всего шесть поражений. Забить они смогли 46 голов, а пропустили в свои ворота 29 мячей.

Коллектив в прошлом туре первенства на своем поле поделил очки с «Ботафого» 2:2, а перед этим проиграл на выезде «Сан-Паулу» 0:1. Еще ранее были две виктории.

Вне родных стен «Брагантино» в текущем розыгрыше Серии А по шесть раз побеждал и играл вничью, а также четыре раза потерпел неудачи.

В первом круге «Брагантино» на своем поле разгромил предстоящего противника со счетом 4:0, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 4:1 и 0:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фламенго» предлагают — 1.88.

На викторию «Брагантино» дают — 4.01, ничья оценена — в 3.62.

Прогнозируем, что «Фламенго» при своих зрителях возьмет у «быков» реванш за фиаско в первом круге.

А также еще ставим на то, что этот поединок будет верховым, ведь зачастую в очных противостояниях эти клубы играют довольно-таки результативно.