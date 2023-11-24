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    Сможет ли «Бавария» разгромить «Кельн»?

    «Кельн» — «Бавария». Прогноз и ставка (к. 1.80) на чемпионат Германии 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Бавария»
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    Лерой Сане («Бавария»)
    В пятницу, 24 ноября, в стартовом поединке 12-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» дома сыграет против «Баварии». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Кельн» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Ноября 2023 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 22:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Кельн»

    Команда из одноименного города является, пожалуй, главным разочарованием старта сезона. В одиннадцати встречах коллектив из Кельна добыл только одну победу, трижды сыграл вничью и семь раз проиграл. «Красно-белые» смогли забить только девять мячей, а в свои пропустили целых 23.

    В итоге сейчас «козлы» имеют в своем активе шесть пунктов и располагаются на предпоследней позиции в турнирной таблице. Столько же очков у последнего «Униона», на один пункт отстают от «Майнца», на два — от «Дармштадта» и на три — от «Бохума».

    Коэффициенты матча Кёльн — Бавария

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    Из Кубка Германии «Кельн» уже вылетел. Сначала команда смогла пройти «Оснабрюк» (3:1), но затем уступила «Кайзерслаутерну» (2:3). Думается, что под наставником коллектива Штеффеном Баумгартом стульчик уже шатается.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних двух играх «Кельн» сыграл вничью. Команда поделила очки с «Бохумом» на выезде (1:1) и с «Аугбургом» дом (1:1). До этого было гостевое поражение от «РБ Лейпциг» (0:6), а перед этим домашнюю победа над «Боруссией» из Менхенгладбаха (3:1).

    «Бавария»

    Баварцы уверенно стартовали в новом сезоне Бундеслиги. Команда из Мюнхена в одиннадцати матчах смогла добыть девять побед и дважды сыграла вничью. Мюнхенцы смогли забить целых 42 мяча в ворота соперников, а в свои пропустили только девять.

    В итоге «Звезды юга» имеют в своем активе 29 пунктов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующего «Байера». «Бавария» продолжает оставаться главным фаворитом сезона.

    Мюнхенская команда начала свой путь в Лиге чемпионов с четырех побед и досрочного выхода в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света. Сначала чемпионы Германии в результативном матче оказались сильнее «Манчестер Юнайтед» (4:3), затем переиграли «Копенгаген» (2:1), а потом дважды одолели «Галатасарай» (3:1 и 2:1).

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    • Подопечные Томаса Тухеля в последней игре переиграли «Хайденхайм» (4:2), а до этого забили четыре безответных мяча «Боруссии» и восемь — «Дармштадту». Перед этим мюнхенцы переиграли «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (3:0). А вот из Кубка Германии «Бавария» сенсационно вылетела, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.25.

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    На викторию «Кельна» дают 10.50, ничья оценена в 6.80.

    Поставим на то, что команды смогут забить минимум четыре мяча на двоих.

    Также сделаем ставку на то, что «Бавария» добудет уверенную победу, но немного перестрахуемся.

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    «Кельн» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бавария» разгромить «Кельн»?
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