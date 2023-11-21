21 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Греции и Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Греция — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция

Греческая национальная команда нормально стартовала в квалификации к чемпионату Европы, но сейчас у нее уже не осталось шансов на выход на Евро. «Эллины» смогли дважды победить Гибралтар (3:0 и 5:0) и Ирландию (2:1 и 2:0), но проиграли Франции (0:1) и Нидерландам (0:3 и 0:1).

В итоге «пиратский корабль» сейчас имеет в своем активе двенадцать очков и занимает третье место в турнирной таблице и не сможет подняться выше. Греция смогла двенадцать раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустила в свои.

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Сборная Греции не принимала участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, но играла спарринги. Она поделила очки с Мальтой (2:2), а также уступила Венгрии (1:2). В 2023 году главная команда Греции также не смогла выявить победителя в матче с Литвой (0:0).

Все прогнозы на Евро-2024

В прошлом году подопечные Густаво Пойета принимали участие в Лиге наций. «Сине-белые» выступали в Лиге С и смогли подняться в Лигу В, оказавшись выше в турнирной таблице, чем сборные Косова, Северной Ирландии и Кипра.

Франция

Сборная Франции уверенно проходит квалификацию на европейский форум и досрочно пробилась на главное европейское соревнование четырехлетия. Сейчас она имеет в своем активе 21 очко из 21 возможного и лидирует в турнирной таблице своей группе.

Французская «националка» дважды победила Нидерланды (4:0 и 2:1), Ирландию (1:0 и 2:0) и Гибралтар (3:0 и 14:0), а также один раз Грецию (1:0). В итоге французы смогли 27 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только один мяч.

«Трехцветные» смогли дойти до финала на катарском чемпионате мира в 2022 году. Сначала главная команда Франции уверенно прошла групповой этап, а после этого подопечные Дидье Дешама на стадии плей-офф переиграли Польшу (3:1) и Англию (2:1).

В полуфинале французы уверенно разобрались с Марокко (2:0), а вот в финале в серии послематчевых пенальти уступили Аргентине (3:3, по пенальти 2:4).

Последнее поражение команды было 12 сентября в товарищеском поединке с Германией (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Франции предлагают поставить за 1.84.

На викторию Греции дают 4.60, ничья оценена в 3.60.

Поставим на то, что Франция добудет победу.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.