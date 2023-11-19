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    Нигерия наберет 3 очка?

    Зимбабве — Нигерия. Ставки (к. 1.85) и прогноз на квалификацию ЧМ 19 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Нигерии Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Зимбабве — Нигерия
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    Адемола Лукман
    В матче 2-го тура африканского отборочного цикла на чемпионат мира 2026 сборная Зимбабве примет сборную Нигерии. Встреча состоится 19 ноября в 16:00 по мск. Зимбабве — Нигерия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зимбабве

    Квалификацию хозяева начали с ничьи. В первом туре им не удалось обыграть команду Руанды. Игра завершилась нулевой ничьей.

    Ранее сборная Зимбабве принимала участие в Кубке африканских наций, где выступила в группе В и не смогла выйти в плей-офф даже через третье место.

    Зимбабвийцы заняли последнее 4-е место в таблице, уступив в двух поединках из трех сыгранных.

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    Принимающая сторона не выигрывает в официальной серии уже третий матч подряд.

    Нигерия

    Нигерийцы также не смогли стартовать в квалификации с победы. Они разошлись миром со сборной Лесото.

    За последние пару месяцев это был первый официальный поединок для команды. Ранее в октябре она провела два товарищеских матча.

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    • За этот период сборная Нигерии обыграла Мозамбик (3:2) и разошлась миром с Садовской Аравией (2:2).

    Также нигерийцы вышли в финальный этап Кубка африканских наций, выиграв группу А, в которой они набрали 15 очков.

    Прогноз и ставка

    Нигерия — фаворит встречи за 1.42. На победу ее соперника букмекеры дают 9.20.

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    У сборной Нигерии 3 победы в четырех последних официальных матчах. Зимбабве не выигрывает уже три игры подряд. Команда потерпела 2 поражения за этот отрезок.

    Нигерии нужна победа после потери очков в первом туре. По результативности она своего оппонента опережает. Она достигнет цели и наберет 3 очка. Победа будет сухая. Букмекеры считают, что размена не будет. Это не удивительно. В 1-м туре команда Зимбабве забить не смогла.

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    Зимбабве — Нигерия: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Нигерия наберет 3 очка?
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