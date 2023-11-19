«Енисей» сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом» в рамках 19-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 10:00 мск. «Енисей» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

Команда ведет борьбу за лидерские позиции, имея реальные шансы залететь в топ-4 Первой лиги. «Енисей» занимает 7-е место, отставая от 4-й позиции на 8 баллов. Для того, чтобы претендовать на выход в стыки необходимо регулярно набирать очки.

Стоит отметить, что «Енисей» — самая результативная команда первой лиги. Красноярцы наколотили 29 голов за 18 встреч при 25-и пропущенных. Команда играет сама и дает играть другим.

Коэффициенты матча Енисей — Арсенал Тула 1X2Новым игрокам 2.503.402.80Бонус$9500

В тому же, в последних 4-х матчах Первой лиги у «Енисея» все налаживается. Команда проиграла только «Акрону» (1:3), выиграв остальные 3 встречи. За этот период «Енисей» забил аж 12 голов (3 мяча в среднем за игру).

Прогнозы на ФНЛ

В предстоящем матче команда встретится с прямым конкурентом по таблице — тульским «Арсеналом», который также борется за выход в стыки. Несмотря на это, «Енисей» одна из лучших команд в лиге по результатам домашних встреч (4-е место), набрав 19 очков на своем поле из 27-и возможных.

«Арсенал» Тула

Команда довольно неплохо выступает в нынешнем сезоне, регулярно набирая очки. Тульский «Арсенал» гораздо ближе к стыкам, чем «Енисей», ведь команда набрала 29 очков, отставая от 4-й строчки лишь на 3 балла.

Тульчане имеют в своем составе форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров лиги. Нападающий Джонатан Окоронкво за 18 встреч наколотив 11 голов.

Стоит отметить, что у «Арсенала» продолжается беспроигрышная серия в Первой лиге, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период тульчане выиграли 5 матчей при 4-х ничьих.

«Енисей» и тульский «Арсенал» уже встречались в нынешнем сезоне. В 4-м туре Первой лиги тульчане обыграли своего соперника со счетом 2:0, обеспечив себе комфортное преимущество уже к 25-й минуте. «Енисей» имел мало шансов в атаке, нанеся всего 2 удара в створ ворот.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 2.50.

На викторию тульского «Арсенала» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды находятся в хорошей форме. Можно рискнуть и поставить на ничью, ведь цена это очень отстветственный матч и для «Енисея», и для «Арсенала». Никто не будет сильно рисковать на поле.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.87.