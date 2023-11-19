ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Цирк Килиана Мбаппе возвращается! Новый виток трансферной саги суперзвезды ПСЖ? НеймарЭпоха Неймара — всё. Сборной Бразилии пора забыть о своей звезде, иначе ее ждет провал Алекс ПерейраПерейра вырубил Прохазку и взял еще один титул. Алексу стоит задуматься о третьем поясе UFC
  • 19:17
    • «Авангард» по буллитам переиграл «Адмирал» и добыл восьмую победу подряд
  • 18:59
    • Беллингем стал обладателем награды Golden Boy
  • 18:40
    • Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира ATP
  • 18:21
    • Медведев проиграл Алькарасу, но вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
  • 00:18
    • Спортдир «Жироны»: Мичел способен тренировать «Ман Сити»
  • 23:40
    • Эндрик вошел в число самых молодых дебютантов сборной Бразилии
  • 22:03
    • Relevo: «Реал» думает предложить контракт Анчелотти еще на два года
    Все новости спорта

    Сможет ли «Енисей» на своем поле доставить проблемы «Арсеналу»?

    «Енисей» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, российская Первая лига, 19 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Енисей Прогнозы на Арсенал Тула Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Арсенал» Тула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Енисей»
    «Енисей» сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом» в рамках 19-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 10:00 мск. «Енисей» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Ноября 2023 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 10:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
    •

    «Енисей»

    Команда ведет борьбу за лидерские позиции, имея реальные шансы залететь в топ-4 Первой лиги. «Енисей» занимает 7-е место, отставая от 4-й позиции на 8 баллов. Для того, чтобы претендовать на выход в стыки необходимо регулярно набирать очки.

    Стоит отметить, что «Енисей» — самая результативная команда первой лиги. Красноярцы наколотили 29 голов за 18 встреч при 25-и пропущенных. Команда играет сама и дает играть другим.

    Коэффициенты матча Енисей — Арсенал Тула

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.402.80Бонус$9500
    •

    В тому же, в последних 4-х матчах Первой лиги у «Енисея» все налаживается. Команда проиграла только «Акрону» (1:3), выиграв остальные 3 встречи. За этот период «Енисей» забил аж 12 голов (3 мяча в среднем за игру).

    Прогнозы на ФНЛ

    В предстоящем матче команда встретится с прямым конкурентом по таблице — тульским «Арсеналом», который также борется за выход в стыки. Несмотря на это, «Енисей» одна из лучших команд в лиге по результатам домашних встреч (4-е место), набрав 19 очков на своем поле из 27-и возможных.

    «Арсенал» Тула

    Команда довольно неплохо выступает в нынешнем сезоне, регулярно набирая очки. Тульский «Арсенал» гораздо ближе к стыкам, чем «Енисей», ведь команда набрала 29 очков, отставая от 4-й строчки лишь на 3 балла.

    Тульчане имеют в своем составе форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров лиги. Нападающий Джонатан Окоронкво за 18 встреч наколотив 11 голов.

  • Эпоха Неймара — всё. Сборной Бразилии пора забыть о своей звезде, иначе ее ждет провал
  • Новое поколение бразильских звезд способно побеждать на крупных турнирах и без неудачника Неймара
  • Вчера

    • Стоит отметить, что у «Арсенала» продолжается беспроигрышная серия в Первой лиге, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период тульчане выиграли 5 матчей при 4-х ничьих.

    «Енисей» и тульский «Арсенал» уже встречались в нынешнем сезоне. В 4-м туре Первой лиги тульчане обыграли своего соперника со счетом 2:0, обеспечив себе комфортное преимущество уже к 25-й минуте. «Енисей» имел мало шансов в атаке, нанеся всего 2 удара в створ ворот.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 2.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию тульского «Арсенала» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды находятся в хорошей форме. Можно рискнуть и поставить на ничью, ведь цена это очень отстветственный матч и для «Енисея», и для «Арсенала». Никто не будет сильно рисковать на поле.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Боливия — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шарлотт — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ямайка — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Кливленд — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чикаго — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Виннипег — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Гондурас — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Юта — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Портленд — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Енисей» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Енисей» на своем поле доставить проблемы «Арсеналу»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры