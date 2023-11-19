Венгрия сыграет на своем поле с Черногорией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 17:00 мск. Венгрия — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Венгры только-только обеспечили себе путевку на Евро. Так что в последнем туре мотивацией станет лишь итоговое первое место в группе.

Плюс ко всему, в нынешней квалификации венгры еще не проигрывали. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

Коэффициенты матча Венгрия — Черногория 1X2Новым игрокам 1.753.755.10Бонус$9500

Свой последний поединок Венгрия провела успешно. Выездная ничья с болгарами (2:2) стала для мадьяров чем-то сродни победы.

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До того команда не сумела одолеть скромных литовцев (2:2). Зато с сербами Венгрии удалось справиться (2:1).

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются победить. Нужно же завершить турнир на первом месте!

Черногория

Эта команда еще имеет шансы на 2 место в группе. Вот только не все зависит непосредственно от черногорцев.

Нужно побеждать венгров, к тому же сербы не должны при этом одолеть сборную Болгарии. Так что Черногория явно намеревается сделать все, что от нее зависит.

В своем последнем поединке команда добыла викторию. Черногорцы уверенно расправились со сборной Литвы (2:0).

А вот до того, пожалуй, было упущено многое. Черногория потерпела поражение как раз от главного конкурента Сербии (1:3).

Безусловно, черногорцы будут нестись вперед. Другого пути квалифицироваться на Евро у них попросту нет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Венгрии предлагают — 1.53.

На викторию Черногории дают — 6.70, ничья оценена — в 4.20.

Черногорцы явно бросят все силы в атаку , к тому же мотивация венгров после выхода на Евро может упасть.

Наш прогноз — Победа Черногории или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.