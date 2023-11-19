Венгрия
Венгры только-только обеспечили себе путевку на Евро. Так что в последнем туре мотивацией станет лишь итоговое первое место в группе.
Плюс ко всему, в нынешней квалификации венгры еще не проигрывали. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.
Коэффициенты матча Венгрия — Черногория
Свой последний поединок Венгрия провела успешно. Выездная ничья с болгарами (2:2) стала для мадьяров чем-то сродни победы.
До того команда не сумела одолеть скромных литовцев (2:2). Зато с сербами Венгрии удалось справиться (2:1).
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются победить. Нужно же завершить турнир на первом месте!
Черногория
Эта команда еще имеет шансы на 2 место в группе. Вот только не все зависит непосредственно от черногорцев.
Нужно побеждать венгров, к тому же сербы не должны при этом одолеть сборную Болгарии. Так что Черногория явно намеревается сделать все, что от нее зависит.
В своем последнем поединке команда добыла викторию. Черногорцы уверенно расправились со сборной Литвы (2:0).
А вот до того, пожалуй, было упущено многое. Черногория потерпела поражение как раз от главного конкурента Сербии (1:3).
Безусловно, черногорцы будут нестись вперед. Другого пути квалифицироваться на Евро у них попросту нет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Венгрии предлагают — 1.53.
На викторию Черногории дают — 6.70, ничья оценена — в 4.20.
Наш прогноз — Победа Черногории или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.