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    Венграм победы не видать?!

    Венгрия — Черногория. Ставка (к. 2.63) и прогноз на Евро-2024 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Черногория
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    Доминик Собослаи
    Венгрия сыграет на своем поле с Черногорией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 17:00 мск. Венгрия — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 19 Ноября 2023 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 17:00 Черногория Черногория
  • Подгорица
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    Венгрия

    Венгры только-только обеспечили себе путевку на Евро. Так что в последнем туре мотивацией станет лишь итоговое первое место в группе.

    Плюс ко всему, в нынешней квалификации венгры еще не проигрывали. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

    Коэффициенты матча Венгрия — Черногория

    1X2Новым игрокам
  • 1.753.755.10Бонус$9500
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    Свой последний поединок Венгрия провела успешно. Выездная ничья с болгарами (2:2) стала для мадьяров чем-то сродни победы.

    Все прогнозы на Евро-2024

    До того команда не сумела одолеть скромных литовцев (2:2). Зато с сербами Венгрии удалось справиться (2:1).

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются победить. Нужно же завершить турнир на первом месте!

    Черногория

    Эта команда еще имеет шансы на 2 место в группе. Вот только не все зависит непосредственно от черногорцев.

    Нужно побеждать венгров, к тому же сербы не должны при этом одолеть сборную Болгарии. Так что Черногория явно намеревается сделать все, что от нее зависит.

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    • В своем последнем поединке команда добыла викторию. Черногорцы уверенно расправились со сборной Литвы (2:0).

    А вот до того, пожалуй, было упущено многое. Черногория потерпела поражение как раз от главного конкурента Сербии (1:3).

    Безусловно, черногорцы будут нестись вперед. Другого пути квалифицироваться на Евро у них попросту нет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Венгрии предлагают — 1.53.

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    На викторию Черногории дают — 6.70, ничья оценена — в 4.20.

    Черногорцы явно бросят все силы в атаку, к тому же мотивация венгров после выхода на Евро может упасть.

    Наш прогноз — Победа Черногории или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.

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    Венгрия — Черногория: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Венграм победы не видать?!
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