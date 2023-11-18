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    Победителя не будет?

    Нигер — Танзания. Ставка (к. 2.92) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 18 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Нигер — Танзания
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    Сборная Нигера
    Нигер сыграет на своем поле с Танзанией в рамках 1-го тура первого этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 19:00 мск. Нигер — Танзания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нигер

    Эта команда угодила в весьма непростую группу. За 2 место ей еще предстоит знатно побороться со сборными Конго и Танзании.

    Сборная Нигера имеет явные сложности с реализацией. Да и стабильность результатов хромает на обе ноги.

    Свой последний поединок команда провела бледновато. Нигер в контрольном матче расписал мировую с Ливией (1:1).

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    Со сборной Танзании команда пересекалась дважды. Причем Нигер добился лишь одной ничьей при одном поражении.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Нигер способен улучшить свою атакующую статистику.

    Танзания

    Этой команде также предстоит борьба за 2 строчку. Причем Танзания вполне способна приятно удивить.

    Сборная Танзании из пяти своих последних матчей извлекла две виктории. А вот поражение от Уганды (0:1) стало неприятным сюрпризом.

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  • 15/11/2023

    • Последний свой поединок команда провела достойно. Танзания в товарищеском матче добилась ничьей с Суданом (1:1).

    Вот только в трех своих последних матчах команда не смогла победить. Впрочем, мотивация на отбор на Мундиаль уж точно будет запредельной.

    Наверняка сборная Танзании будет пытаться взять, как минимум, балл. Гости способны прибавить в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Танзании предлагают — 2.34.

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    На викторию Нигера дают — 3.46, ничья оценена — в 2.92.

    В матче примерно равных по силе соперников никто не будет особенно раскрываться и рисковать.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.92. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 1.5 за 2.38.

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    Нигер — Танзания: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на футбол. Победителя не будет?
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