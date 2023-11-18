18 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Беларуси и Андорры. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Беларусь — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Беларусь

Белорусская национальная команда уже потеряла шансы на выход на Евро. В восьми поединках квалификации белорусы смогли лишь один раз выиграть, трижды сыграли вничью и четыре раза проиграли. Коллектив из Беларуси семь раз поразил ворота соперника и четырнадцать раз пропустил в свои.

В итоге «белые крылья» смогли набрать шесть пунктов и занимают пятое, предпоследнее место в турнирной таблице. Скорее всего, главная команда Беларуси на этой позиции и останется.

Коэффициенты матча Белоруссия — Андорра 1X2Новым игрокам 1.623.607.10Бонус$9500

В этом году, кроме как поединков отбора на чемпионат Европы, у сборной Беларуси матчей не было. В концовке прошлого года подопечные Карлоса Алоса Феррера в спарринге победили Сирию (1:0) и уступили Оману (0:2).

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В последней игре Беларусь смогла сыграть вничью со Швейцарией (3:3). До этого также была ничейная встреча с Румынией (0:0). Перед этим же белорусы уступили Израилю (0:1) и поделили очки с Андоррой (0:0).

Андорра

«Почтальоны» также уже точно не попадут на европейское первенство. Они как всегда считаются главными аутсайдерами своей группы. В этот раз андоррцы также идут последними. В активе команды из Андорры два пункта и четыре очка отставания от Беларуси.

В восьми играх андоррская национальная команда потерпела шесть поражений и дважды сыграла вничью. Главный коллектив Андорры только три раза поразил ворота соперника и тринадцать раз пропустил в свои.

Последние три игры «трехцветные» проиграли. Они потерпели поражения от Румынии (0:4), Косово (0:3) и Швейцарии (0:3). Лишь перед этим подопечные Кольдо смогли набрать очко, сыграв вничью с Беларусью (0:0).

Последняя победа Андорры датирована еще 22 сентября 2022 года, когда команда на выезде переиграла Лихтенштейн в матче Лиги наций УЕФА.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Беларуси предлагают поставить за 1.62.

На викторию Андорры дают 7.10, ничья оценена в 3.60.

Поставим на то, что команды не забьют три мяча на двоих.

Также рискнем и сделаем ставку на то, что Беларусь сможет добыть уверенную победу.