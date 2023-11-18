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    Беларусь и Андорра много не забьют

    Беларусь — Андорра. Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Беларусь — Андорра
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    Сборная Беларуси
    18 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Беларуси и Андорры. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Беларусь — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 18 Ноября 2023 года
    Белоруссия
  • Минск
    •  Белоруссия 20:00 Андорра Андорра
  • Андорра-ла-Велья
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    Беларусь

    Белорусская национальная команда уже потеряла шансы на выход на Евро. В восьми поединках квалификации белорусы смогли лишь один раз выиграть, трижды сыграли вничью и четыре раза проиграли. Коллектив из Беларуси семь раз поразил ворота соперника и четырнадцать раз пропустил в свои.

    В итоге «белые крылья» смогли набрать шесть пунктов и занимают пятое, предпоследнее место в турнирной таблице. Скорее всего, главная команда Беларуси на этой позиции и останется.

    Коэффициенты матча Белоруссия — Андорра

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    В этом году, кроме как поединков отбора на чемпионат Европы, у сборной Беларуси матчей не было. В концовке прошлого года подопечные Карлоса Алоса Феррера в спарринге победили Сирию (1:0) и уступили Оману (0:2).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последней игре Беларусь смогла сыграть вничью со Швейцарией (3:3). До этого также была ничейная встреча с Румынией (0:0). Перед этим же белорусы уступили Израилю (0:1) и поделили очки с Андоррой (0:0).

    Андорра

    «Почтальоны» также уже точно не попадут на европейское первенство. Они как всегда считаются главными аутсайдерами своей группы. В этот раз андоррцы также идут последними. В активе команды из Андорры два пункта и четыре очка отставания от Беларуси.

    В восьми играх андоррская национальная команда потерпела шесть поражений и дважды сыграла вничью. Главный коллектив Андорры только три раза поразил ворота соперника и тринадцать раз пропустил в свои.

    Последние три игры «трехцветные» проиграли. Они потерпели поражения от Румынии (0:4), Косово (0:3) и Швейцарии (0:3). Лишь перед этим подопечные Кольдо смогли набрать очко, сыграв вничью с Беларусью (0:0).

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    • Последняя победа Андорры датирована еще 22 сентября 2022 года, когда команда на выезде переиграла Лихтенштейн в матче Лиги наций УЕФА.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Беларуси предлагают поставить за 1.62.

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    На викторию Андорры дают 7.10, ничья оценена в 3.60.

    Поставим на то, что команды не забьют три мяча на двоих.

    Также рискнем и сделаем ставку на то, что Беларусь сможет добыть уверенную победу.

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