В пятницу, 17 ноября, в стартовом поединке 16-го тура испанской Сегунды «Вальядолид» дома сыграет против «Леганеса». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Вальядолид» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, на данный момент делит с хихонским «Спортингом» второе место в Сегунде, имея на счету 28 баллов.

«Фиолетово-белые» за 15 проведенных встреч во втором испанском дивизионе выиграли в девяти случаях, один поединок еще они свели вничью и потерпели пять поражений, забили 20 голов при 17 пропущенных.

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«Пусела» вышла победителем из предыдущих двух игр первенства, одолев дома 2:0 «Тенерифе» и Сантандере «Расинг» 3:2 в прошлом туре. Перед этим она разгромно уступила на выезде «Эйбару» 1:5.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах в текущем первенстве «Вальядолид» выиграл шесть матчей из восьми проведенных, а также по разу уступал и играл вничью. Последние пять встреч дома он выиграл.

«Леганес»

В текущем розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида на данный момент является лидером. Он набрал 34 пункта в 15 проведенных встречах и на шесть баллов опережает ближайшего преследователя.

«Огурцы» в текущем первенстве отпраздновали 11 викторий, один матч свели вничью и потерпели три неудачи. Причем пропустили они лишь шесть голов при 25 забитых.

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К этому же поединку «Леганес» подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией. Сперва в этот период он сыграл вничью, а затем выиграл пять игр подряд, четыре из которых всухую.

В минувшем туре он на своем поле переиграл «Леванте» со счетом 2:1. На выезде же в этом чемпионате он добился пяти викторий и потерпел два поражения.

Этим летом в товарняке «Леганес» дома разгромил «Вальядолид» со счетом 4:1, а в последний раз в Сегунде между собой они играли в сезоне 2021/22 — тогда дважды победили «фиолетово-белые» — 1:0 и 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 1.96, победа «Леганеса» — 4.18, ничья — 3.25.

И хотя «Вальядолид» дома в последнее время только побеждает, в поединке с лидером первенства он вполне может прервать эту серию.

И также ставим еще на то, что поединок не оставит зрителей без забитых мячей и принесет хотя бы пару результативных действий.