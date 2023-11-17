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    Лидер первенства привезет очки из Вальядолида?

    «Вальядолид» — «Леганес». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В пятницу, 17 ноября, в стартовом поединке 16-го тура испанской Сегунды «Вальядолид» дома сыграет против «Леганеса». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Вальядолид» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Ноября 2023 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, на данный момент делит с хихонским «Спортингом» второе место в Сегунде, имея на счету 28 баллов.

    «Фиолетово-белые» за 15 проведенных встреч во втором испанском дивизионе выиграли в девяти случаях, один поединок еще они свели вничью и потерпели пять поражений, забили 20 голов при 17 пропущенных.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Леганес

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    «Пусела» вышла победителем из предыдущих двух игр первенства, одолев дома 2:0 «Тенерифе» и Сантандере «Расинг» 3:2 в прошлом туре. Перед этим она разгромно уступила на выезде «Эйбару» 1:5.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах в текущем первенстве «Вальядолид» выиграл шесть матчей из восьми проведенных, а также по разу уступал и играл вничью. Последние пять встреч дома он выиграл.

    «Леганес»

    В текущем розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида на данный момент является лидером. Он набрал 34 пункта в 15 проведенных встречах и на шесть баллов опережает ближайшего преследователя.

    «Огурцы» в текущем первенстве отпраздновали 11 викторий, один матч свели вничью и потерпели три неудачи. Причем пропустили они лишь шесть голов при 25 забитых.

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    К этому же поединку «Леганес» подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией. Сперва в этот период он сыграл вничью, а затем выиграл пять игр подряд, четыре из которых всухую.

    В минувшем туре он на своем поле переиграл «Леванте» со счетом 2:1. На выезде же в этом чемпионате он добился пяти викторий и потерпел два поражения.

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    Этим летом в товарняке «Леганес» дома разгромил «Вальядолид» со счетом 4:1, а в последний раз в Сегунде между собой они играли в сезоне 2021/22 — тогда дважды победили «фиолетово-белые» — 1:0 и 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 1.96, победа «Леганеса» — 4.18, ничья — 3.25.

    И хотя «Вальядолид» дома в последнее время только побеждает, в поединке с лидером первенства он вполне может прервать эту серию.

    И также ставим еще на то, что поединок не оставит зрителей без забитых мячей и принесет хотя бы пару результативных действий.

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