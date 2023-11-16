Ирак сыграет на своем поле с Индонезией в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 17:45 мск. Ирак — Индонезия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирак

«Львы Месопотамии» стартуют в квалификации именно с этого этапа. В октябре иракская национальная команда провела два товарищеских матча. Сначала иракцы в родных стенах сыграли вничью с Катаром (0:0), а затем на выезде по пенальти переиграли Иорданию (2:2, 5:3 по пенальти).

Перед этим главная команда Ирака смогла выиграть Кубок Таиланда. Сначала по пенальти была обыграна Индия (2:2, 5:4 по пенальти), а в финале также в серии послематчевых штрафных ударов сборная Ирака одолела Таиланд (2:2, 5:4 по пенальти).

До этого подопечные Хесуса Касаса Гарсиа провели еще два контрольных матча. В марте было гостевое поражение от России (0:2), а в июне они также на выезде проиграли Колумбии (0:1).

Все прогнозы на футбол

В начале 2023 года Ирак принял участие в Кубке Наций Персидского Залива. Они легко прошли свою группу, сначала сыграв вничью с Оманом (0:0), а затем переиграв Саудовскую Аравию (2:0) и Йемен (5:0). Затем в полуфинале иракцы переиграли Катар (2:1), а в финале одолели Оман (3:2).

Индонезия

Индонезийская команда уверенно стартовала в квалификации ЧМ-2026. В рамках первого раунда главный коллектив Индонезии дважды разгромил Бруней со счетом 6:0.

До этого индонезийцы проводили товарищеские встречи. «Красно-белые» смогли переиграть Бурунди (3:1) и Туркменистан (2:0), сыграли вничью с Бурунди (0:0) и Палестиной (0:0), а также проиграли Аргентине (0:2).

Перед этим «команда Гаруды» приняла участие в чемпионате ACEAH. На групповой стадии они переиграли Камбоджу (2:1), Бруней (7:0) и Филиппины (2:1), а также сыграли вничью с Таиландом (1:1). Подопечные Син Тхэ Ёна стали вторыми в своей группе и пробились в полуфинал.

Полуфинальную стадию турнира индонезийцы пройти не смогли. В родных стенах они сыграли вничью с Вьетнамом (0:0), а вот на выезде им без шансов уступили.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Ирака предлагают поставить за 1.32.

На викторию Индонезии дают 9.50, ничья оценена в 4.80.

Наши ставка и прогноз — уверенная победа Ирака.

Также поставим на то, что обе команды смогут забить.