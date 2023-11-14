«Йорк Сити» сыграет на своем поле с «Честером» в рамках 1/128 финала Кубка Англии. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. «Йорк Сити» — «Честер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йорк Сити»

Эта команда выступает в пятом по рангу английском дивизионе. Там она пребывает на скромном 19 месте.

При этом «Йорк Сити» имеет явные сложности с надежностью тылов. Пропущено уже 37 мячей в 19 матчах.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшую викторию. На выезде «Йорк Сити» забил два безответных мяча в ворота «Файлда».

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В первом матче команда не сумела одолеть «Честер» (0:0). Так что в домашней встрече «Йорк Сити» явно будет более активен.

И уж наверняка хозяева сыграют с позиции силы. Да и «Честер» в среднем забивает чуть больше гола за матч.

«Честер»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. В пятом английском дивизионе «Честер» находится лишь на 14 месте.

С атакой у команды откровенно не складывается. В 15 поединках чемпионата игроки «Честера» забили всего 19 мячей.

Свой последний поединок «Честер» провел неудачно. В битве с «Дарлингтоном» команда уступила со счетом 2:3.

До кубковой ничьей в активе команды было шесть викторий кряду. Так что гости явно намерены вернуться на победный путь.

Наверняка «Честер» не будет отсиживаться в обороне. Гости вполне способны прибавить во всех игровых компонентах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Йорк Сити» предлагают — 2.20.

На викторию «Честера» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.50.

«Честер» осенью выглядит довольно симпатично , и уж точно постарается пройти в следующий раунд Кубка Англии.

Наш прогноз — Проход «Честера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.