ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Манчестер Сити»Триллер на «Стэмфорд Бридж». Поздний пенальти Палмера остановил «Ман Сити» в эпичном матче с восемью голами «Спартак» — «Ростов»Игнатов и Промес решают. Карпин не смог забрать очки у «Спартака» Трофей Лиги чемпионовВремя перемен. Почему новый формат Лиги чемпионов — это хорошо
  • 00:56
    • «Атлетико» уверенно победил «Вильярреал»
  • 00:41
    • «Интер» разобрался с «Фрозиноне» и вернулся на первое место в Серии А
  • 21:34
    • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в безумном матче
  • 21:29
    • «Спартак» минимально переиграл «Ростов»
  • 00:37
    • «Ланс» вырвал победу у «Марселя»
  • 00:13
    • «Ботафого» упустил победу с «РБ Брагантино», «Коринтианс» был сильнее «Гремио»
  • 23:36
    • La Gazzetta dello Sport: Руди Гарсия будет уволен из «Наполи» в ближайшее время
    Все новости спорта

    Ставим на проход «Честера»!

    «Йорк Сити» — «Честер». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 14 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Англии
    Прогноз и ставки на «Йорк Сити» — «Честер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Честер»
    «Йорк Сити» сыграет на своем поле с «Честером» в рамках 1/128 финала Кубка Англии. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 мск. «Йорк Сити» — «Честер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йорк Сити»

    Эта команда выступает в пятом по рангу английском дивизионе. Там она пребывает на скромном 19 месте.

    При этом «Йорк Сити» имеет явные сложности с надежностью тылов. Пропущено уже 37 мячей в 19 матчах.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшую викторию. На выезде «Йорк Сити» забил два безответных мяча в ворота «Файлда».

    Все прогнозы на футбол

    В первом матче команда не сумела одолеть «Честер» (0:0). Так что в домашней встрече «Йорк Сити» явно будет более активен.

    И уж наверняка хозяева сыграют с позиции силы. Да и «Честер» в среднем забивает чуть больше гола за матч.

    «Честер»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. В пятом английском дивизионе «Честер» находится лишь на 14 месте.

    С атакой у команды откровенно не складывается. В 15 поединках чемпионата игроки «Честера» забили всего 19 мячей.

  • «Капитан Хаос». Нуньес — самый зрелищный и непредсказуемый игрок АПЛ
  • Проблема уругвайца со стабильным завершение моментов может стоить «Ливерпулю» титула
  • 11/11/2023

    • Свой последний поединок «Честер» провел неудачно. В битве с «Дарлингтоном» команда уступила со счетом 2:3.

    До кубковой ничьей в активе команды было шесть викторий кряду. Так что гости явно намерены вернуться на победный путь.

    Наверняка «Честер» не будет отсиживаться в обороне. Гости вполне способны прибавить во всех игровых компонентах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Йорк Сити» предлагают — 2.20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Честера» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.50.

    «Честер» осенью выглядит довольно симпатично, и уж точно постарается пройти в следующий раунд Кубка Англии.

    Наш прогноз — Проход «Честера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  4.95
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Овьедо — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ресистенсия — Гуарани Асунсьон
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Сармьенто — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Институто Кордоба — Барракас Централь
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  3.17
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Йорк Сити» — «Честер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 14.11.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на проход «Честера»!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры