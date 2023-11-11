«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» после 11 проведенных туров засел на 14 месте в турнирной таблице АПЛ. У команды на счету 12 зачетных пунктов и отрыв от зоны вылета в шесть баллов.
«Волки» в текущем первенстве смогли добыть только три виктории, столько же встреч они еще свели вничью и потерпели пять поражений, забили 14 мячей при 19 пропущенных.
Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Тоттенхэм
В своей последней проведенной игре «оранжево-черные» проиграли на выезде аутсайдеру «Шеффилд Юнайтед» 1:2. И этим фиаско они прервали свою 4-матчевую серию без поражений, в которой дважды выиграли, одолев в том числе дома 2:1 «Ман Сити».
Домашние поединки для «Вулвз» в этом сезоне складываются пока не лучшим образом, ведь они выиграли только один матч в родных стенах из пяти. Еще по два раза они уступали и играли вничью.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» находится на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. У коллектива в активе 26 зачетных баллов и отставание от первого «Ман Сити» в одно очко.
В прошлом туре первенства «шпоры» в домашнем поединке были разгромлены «Челси» со счетом 1:4. И это поражение стало для них первым в текущем чемпионате Англии.
До этого лондонский коллектив отпраздновал восемь викторий и расписал две мировые. Причем перед фиаско в дерби он выиграл четыре встречи подряд, но трижды минимально.
В этом розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» еще не проигрывал вдали от родных стен. Столичный коллектив добился в гостях четырех викторий и дважды сыграл вничью.
В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями с одинаковым счетом по 1:0, а сезоном ранее они обыграли друг друга в гостевых играх — 0:1 и 2:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 2.21.
На викторию «Вулверхэмптона» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.91.
В четырех последних матчах между этими соперниками забивала только одна команда и матчи были низовыми. Но на этот раз ждем, что данная серия прервется и смогут отличиться обе стороны, и матч завершится по верхам.
И также еще ставим на то, что победит «Тоттенхэм», который будет жаждать доказать случайность крупного поражения в прошлом туре.