В субботу, 11 ноября, в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма». Начало данного поединка запланировано на 15:30 по мск. «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» после 11 проведенных туров засел на 14 месте в турнирной таблице АПЛ. У команды на счету 12 зачетных пунктов и отрыв от зоны вылета в шесть баллов.

«Волки» в текущем первенстве смогли добыть только три виктории, столько же встреч они еще свели вничью и потерпели пять поражений, забили 14 мячей при 19 пропущенных.

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В своей последней проведенной игре «оранжево-черные» проиграли на выезде аутсайдеру «Шеффилд Юнайтед» 1:2. И этим фиаско они прервали свою 4-матчевую серию без поражений, в которой дважды выиграли, одолев в том числе дома 2:1 «Ман Сити».

Календарь и таблица АПЛ

Домашние поединки для «Вулвз» в этом сезоне складываются пока не лучшим образом, ведь они выиграли только один матч в родных стенах из пяти. Еще по два раза они уступали и играли вничью.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» находится на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. У коллектива в активе 26 зачетных баллов и отставание от первого «Ман Сити» в одно очко.

В прошлом туре первенства «шпоры» в домашнем поединке были разгромлены «Челси» со счетом 1:4. И это поражение стало для них первым в текущем чемпионате Англии.

До этого лондонский коллектив отпраздновал восемь викторий и расписал две мировые. Причем перед фиаско в дерби он выиграл четыре встречи подряд, но трижды минимально.

В этом розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» еще не проигрывал вдали от родных стен. Столичный коллектив добился в гостях четырех викторий и дважды сыграл вничью.

В прошлом чемпионате эти клубы обменялись домашними викториями с одинаковым счетом по 1:0, а сезоном ранее они обыграли друг друга в гостевых играх — 0:1 и 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 2.21.

На викторию «Вулверхэмптона» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.91.

В четырех последних матчах между этими соперниками забивала только одна команда и матчи были низовыми. Но на этот раз ждем, что данная серия прервется и смогут отличиться обе стороны, и матч завершится по верхам.

И также еще ставим на то, что победит «Тоттенхэм», который будет жаждать доказать случайность крупного поражения в прошлом туре.