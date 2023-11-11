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    Останется ли «Милан» в топ-3 Серии А?

    «Лечче» — «Милан». Ставки (к. 2.08) и прогноз на чемпионат Италии 11 ноября 2023 года

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    «Милан» вернулся к победам
    В 12-м туре чемпионата Италии «Лечче» примет «Милан» на стадионе «Виа дель Маре». Встреча состоится 11 ноября в 17:00 мск. «Лечче» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Ноября 2023 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 17:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Лечче»

    «Лечче» перед началом сезона считался одним из претендентов на понижение в классе. Однако команда хорошо выступала на старте, поэтому казалось, что у нее высокие шансы сохранить прописку в Серии А.

    Любопытно, что после пяти туров «Лечче» в таблице даже шел в топ-3. Сейчас же клуб находится на 13-м месте с отрывом в пять баллов, набрав 13 очков в 11 поединках.

    Коэффициенты матча Лечче — Милан

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    «Лечче» разочаровал своих болельщиков в последних трех играх. 28 октября команда в Серии А дома уступила «Торино» (0:1), 1 ноября в гостях проиграла «Парме» (2:4) в Кубке Италии, а 5 ноября на выезде был слабее «Ромы» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Хозяевам будет сложно рассчитывать на положительный результат. «Лечче» побеждал последний раз достаточно давно. 22 сентября клуб выиграл у «Дженоа» (1:0).

    «Милан»

    В чемпионате Италии у «Милана» наметился спад. Команда Стефано Пиоли потеряла лидерство в Серии А и сейчас уже занимает третье место после 11 матчей.

    Сначала была упущена победа в матче с «Наполи», а в последнем туре на своем поле последовало неожиданное поражение дома со счетом 0:1 «Удинезе».

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    • Тем не менее, в своем последнем матче в рамках Лиги чемпионов «россонери» не просто вернулись к победам, а вовсе обыграли другой гранд европейского футбола — ПСЖ (2:1) на своем поле.

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка (три поражения и одна ничья), поэтому, возможно, форма гостей изменила свой тренд не на один матч.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 1,76. Успех «Лечче» оценивается в 4,93, ничья — в 3,73.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,08.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,98, ведь в шести из восьми последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Лечче» — «Милан»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Останется ли «Милан» в топ-3 Серии А?
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