«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 20:45 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Немцы находятся на 2 месте в группе. В трех стартовых турах «Боруссия» Д набрала всего лишь 4 зачетных балла.

Более того, дортмундцы забили всего один мяч. Впрочем, отставание от лидера квартета ПСЖ составляет всего 2 очка.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Ньюкасл 1X2Новым игрокам 2.653.652.60Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Боруссия» Д удручила результатом. Дортмундцы на родной арене были уничтожены «Баварией» (0:4).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Команде в нынешнем сезоне явно недостает стабильности и монолитности. Между тем, в составе дортмундцев есть ряд сильных исполнителей, способных сделать разницу.

И уж совсем очевидно, что немцы постараются улучшить свои позиции в Лиге чемпионов. Так что ждем от хозяев активных атакующих акций.

«Ньюкасл»

Эта команда в своем чемпионате выступает относительно продуктивно. «Ньюкасл» находится на 6 месте, претендуя на пьедестал.

С атакой у команды полный порядок. В 11 матчах чемпионата «сороки» наколотили 27 мячей в ворота соперников.

В своем последнем поединке «Ньюкасл» добыл важнейшую викторию. Команда минимально переиграла «Арсенал».

В Лиге чемпионов «сороки» настроены пробиться в плей-офф. Несмотря на переполненный лазарет, англичане способны добиться своего.

Гости явно не собираются отсиживаться в обороне. «Ньюкасл» выиграл в двух своих последних матчах, так что настрой в команде отличный.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.67.

На викторию «Боруссии» Д дают — 2.68, ничья оценена — в 3.75.

Обе команды явно намерены побороться за выход в плей-офф, так что ждем от соперников повышенной стартовой активности .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 11.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.