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    В Дортмунде сразу будут забивать!

    «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл». Дерзкая ставка за 6.10 на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»
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    Карим Адейеми
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 20:45 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 07 Ноября 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 20:45 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Боруссия» Д

    Немцы находятся на 2 месте в группе. В трех стартовых турах «Боруссия» Д набрала всего лишь 4 зачетных балла.

    Более того, дортмундцы забили всего один мяч. Впрочем, отставание от лидера квартета ПСЖ составляет всего 2 очка.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Ньюкасл

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  • 2.653.652.60Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Боруссия» Д удручила результатом. Дортмундцы на родной арене были уничтожены «Баварией» (0:4).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Команде в нынешнем сезоне явно недостает стабильности и монолитности. Между тем, в составе дортмундцев есть ряд сильных исполнителей, способных сделать разницу.

    И уж совсем очевидно, что немцы постараются улучшить свои позиции в Лиге чемпионов. Так что ждем от хозяев активных атакующих акций.

    «Ньюкасл»

    Эта команда в своем чемпионате выступает относительно продуктивно. «Ньюкасл» находится на 6 месте, претендуя на пьедестал.

    С атакой у команды полный порядок. В 11 матчах чемпионата «сороки» наколотили 27 мячей в ворота соперников.

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    • В своем последнем поединке «Ньюкасл» добыл важнейшую викторию. Команда минимально переиграла «Арсенал».

    В Лиге чемпионов «сороки» настроены пробиться в плей-офф. Несмотря на переполненный лазарет, англичане способны добиться своего.

    Гости явно не собираются отсиживаться в обороне. «Ньюкасл» выиграл в двух своих последних матчах, так что настрой в команде отличный.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 2.67.

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    На викторию «Боруссии» Д дают — 2.68, ничья оценена — в 3.75.

    Обе команды явно намерены побороться за выход в плей-офф, так что ждем от соперников повышенной стартовой активности.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 11.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (6.10), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. В Дортмунде сразу будут забивать!
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