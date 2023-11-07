7 ноября в Мадриде в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд сыграет против «Ньюкасла». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. «Боруссия» Д — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» в первых турах ЛЧ уступила ПСЖ (0:2), затем сыграла вничью с «Миланом» (0:0) и, наконец, победила «Ньюкасл» (1:0). Команда набрала четыре очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице своей группы.

Команда продолжает борьбу за самые высокие места в текущем сезоне Бундеслиги. В 10-ти матчах дортмундцы смогли добыть шесть побед, трижды сыграли вничью и один раз проиграли. «Боруссия» Д 20 раз поразила ворота соперника и 15 раз пропустил в свои.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Ньюкасл 1X2Новым игрокам 2.653.652.60Бонус$9500

В итоге «черно-желтые» сейчас имеют в своем активе 21 очко и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице. «Шмели» на пять пунктов отстают от лидирующей «Баварии».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В прошлом туре коллектив потерпел разгром от «Баварии» (0:4), чем прервал беспроигрышную серию в восемь поединков во всех турнирах, так что к грядущей игре подходит в плохом настроении.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в первых турах ЛЧ сыграл вничью с «Миланом» (0:0), затем разгромил ПСЖ (4:1) и проиграл «Боруссию» Дортмунд. Команда набрала четыре очка и занимает третью строчку в турнирной таблице своей группы.

Клуб занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 11-ти турах 20 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три балла.

«Ньюкасл» подходит к грядущей игре после знаковой домашней победы с минимальным счетом над другим участником Лиги чемпионов от Англии «Арсеналом».

В 12 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение и не проигрывает три последних матча (две победы), так что гости способны увезти три очка домой.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Боруссия» Дортмунд, коэффициент на победу которой равен 2,50. Успех «Ньюкасла» оценивается в 2,65, ничья — в 3,55.

В четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,24.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,10, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл» за 6.10.