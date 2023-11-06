Прогноз на матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором «Фрозиноне» примет «Эмполи». Поединок состоится 6 ноября в 20:30 мск на «Бенито Стирпе». «Фрозиноне» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрозиноне»

В последний раз хозяева смогли себя порадовать. Они завоевали место в 1/8 финала Кубка Италии. Клуб на выезде обыграл «Торино» в дополнительное время (2:1).

Перед этим у «Фрозиноне» было два неудачных выступления в чемпионате Италии. Команде не удалось справиться с «Болоньей» (1:2) и «Кальяри» (3:4).

Коэффициенты матча Фрозиноне — Эмполи 1X2Новым игрокам 2.133.503.60Бонус$9500

Оба матча проводились на выезде. Дома же у «Фрозиноне» все хорошо. Как для середняка хозяева хорошо выступают на своем поле. Они выиграли 3 из 4 матчей и на протяжении четырех туров не проигрывают.

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После двух поражений подряд «Фрозиноне» занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе клуба 12 набранных баллов.

«Эмполи»

Гости вылетели из Кубка Италии еще на старте розыгрыша, поэтому среди недели матчей не проводили. Последнюю встречу они провели 30 октября и тогда проиграли «Аталанте» со счетом 0:3.

Предшествовала разгромному поражению сухая победа над «Фиорентиной». «Эмполи» забил по голу в каждом из таймов. Это стало приятным сюрпризом после нулевой ничьи с «Удинезе».

Примечательно, что победа над «Фиорентиной» стала первой для команды на выезде в этом сезоне. Таким образом, прервалась серия из трех неудач.

У «Эмполи» 7 очков и 18-е место в зоне вылета, но в случае победы клуб может рассчитывать на шансы покинуть ее.

Прогноз и ставка

Это будет первый домашний матч «Фрозиноне» за долгое время. На своем поле команда чувствует себя увереннее. Тут она даже обыграла «Аталанту».

Ставки на победу одной и другой команды принимаются с коэффициентами 2.12 и 3.45 соответственно. Ставка на ничью принимается с котировкой 3.60.