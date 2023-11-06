ЦСКА Ереван
Эта команда нынешний сезон проводит в пределах своего потенциала. ЦСКА Ереван ни за что не борется, находясь на 7 месте.
Правда, атака ереванцев явно не блещет результативностью. В 15 поединках игроки команды забили всего 13 раз.
Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. ЦСКА Ереван был разгромлен «Арарат-Арменией» (1:4).
Вообще, «армейцы» чередуют успешные матчи с неудачными. А вот пропускает команда многовато: 28 мячей в 15 поединках.
И уж точно хозяева будут действовать осторожно. Однако дать бой лидеру для команды станет отличной мотивацией.
«Пюник»
Эта команда в нынешнем сезоне видится главным фаворитом сезона. «Пюник» уверенно лидирует, на 7 очков опережая «Арарат-Армению».
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 15 поединках пропущено всего лишь 8 мячей.
Свой последний поединок команда провела блестяще. Дома «Пюник» буквально разнес в клочья «Ван» (6:0).
Да и вообще, «Пюник» выиграл три своих последних матча. Да и «армейцам» команда еще ни разу не проигрывала.
Наверняка «Пюник» будет действовать первым номером. Лидер явно максимально активно пойдет вперед.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пюника» предлагают — 1.36.
На викторию ЦСКА Ереван дают — 7.80, ничья оценена — в 4.35.
«Пюник»
Наш прогноз — Фора «Пюника» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.