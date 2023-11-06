ЦСКА Ереван сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 16-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 18:00 мск. ЦСКА Ереван — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА Ереван

Эта команда нынешний сезон проводит в пределах своего потенциала. ЦСКА Ереван ни за что не борется, находясь на 7 месте.

Правда, атака ереванцев явно не блещет результативностью. В 15 поединках игроки команды забили всего 13 раз.

Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. ЦСКА Ереван был разгромлен «Арарат-Арменией» (1:4).

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Вообще, «армейцы» чередуют успешные матчи с неудачными. А вот пропускает команда многовато: 28 мячей в 15 поединках.

И уж точно хозяева будут действовать осторожно. Однако дать бой лидеру для команды станет отличной мотивацией.

«Пюник»

Эта команда в нынешнем сезоне видится главным фаворитом сезона. «Пюник» уверенно лидирует, на 7 очков опережая «Арарат-Армению».

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 15 поединках пропущено всего лишь 8 мячей.

Свой последний поединок команда провела блестяще. Дома «Пюник» буквально разнес в клочья «Ван» (6:0).

Да и вообще, «Пюник» выиграл три своих последних матча. Да и «армейцам» команда еще ни разу не проигрывала.

Наверняка «Пюник» будет действовать первым номером. Лидер явно максимально активно пойдет вперед.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пюника» предлагают — 1.36.

На викторию ЦСКА Ереван дают — 7.80, ничья оценена — в 4.35.

«Пюник» на две головы сильнее соперника , и явно будет действовать с позиции силы.

Наш прогноз — Фора «Пюника» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.