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    «Динамо» Махачкала — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

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    Курбан Бердыев
    «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Ноября 2023 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 16:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •

    «Динамо» Махачкала

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Динамо» Махачкала находится на 5 месте в первом дивизионе, претендуя на повышение в классе.

    Главным позитивным качеством команды является надежная оборона. В 16 матчах пропущено всего лишь 7 мячей.

    Свой предыдущий поединок махачкалинцы провели неудачно. «Динамо» Махачкала минимально уступило «Химкам».

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно складываются сложно. Из двух очных поединков соперники извлекли по победе на брата.

    И уж точно динамовцы будут активно атаковать. Команда Курбана Бердыева несется, как минимум, в стыки.

    «Нефтехимик»

    Эта команда в нынешнем сезоне откровенно не впечатляет. Летние кадровые потери привели нижнекамцев к борьбе за выживание.

    На текущий момент команда Кирилла Новикова находится на 13 месте. Причем гандикап от опасной зоны составляет 5 очков.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. В родных стенах «Нефтехимик» потерпел поражение от «Тюмени» (0:2).

    А вот с реализацией у подопечных Новикова не складывается. В 16 матчах они отличились всего 14 точными ударами.

    Наверняка «Нефтехимик» будет действовать вторым номером. Впрочем, дать бой махачкалинцам команда вполне способна.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.82.

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    На викторию «Нефтехимика» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.30.

    Нижнекамцы нестабильны, однако способны выдать отдельный качественный поединок.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.50.

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    «Динамо» Махачкала — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. В Каспийске забьют все!
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