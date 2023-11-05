«Динамо» Махачкала
Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Динамо» Махачкала находится на 5 месте в первом дивизионе, претендуя на повышение в классе.
Главным позитивным качеством команды является надежная оборона. В 16 матчах пропущено всего лишь 7 мячей.
Свой предыдущий поединок махачкалинцы провели неудачно. «Динамо» Махачкала минимально уступило «Химкам».
Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно складываются сложно. Из двух очных поединков соперники извлекли по победе на брата.
И уж точно динамовцы будут активно атаковать. Команда Курбана Бердыева несется, как минимум, в стыки.
«Нефтехимик»
Эта команда в нынешнем сезоне откровенно не впечатляет. Летние кадровые потери привели нижнекамцев к борьбе за выживание.
На текущий момент команда Кирилла Новикова находится на 13 месте. Причем гандикап от опасной зоны составляет 5 очков.
Свой последний поединок команда провела неудачно. В родных стенах «Нефтехимик» потерпел поражение от «Тюмени» (0:2).
А вот с реализацией у подопечных Новикова не складывается. В 16 матчах они отличились всего 14 точными ударами.
Наверняка «Нефтехимик» будет действовать вторым номером. Впрочем, дать бой махачкалинцам команда вполне способна.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.82.
На викторию «Нефтехимика» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.30.
Нижнекамцы нестабильны, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.50.