«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Динамо» Махачкала находится на 5 месте в первом дивизионе, претендуя на повышение в классе.

Главным позитивным качеством команды является надежная оборона. В 16 матчах пропущено всего лишь 7 мячей.

Свой предыдущий поединок махачкалинцы провели неудачно. «Динамо» Махачкала минимально уступило «Химкам».

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Нефтехимиком» для команды традиционно складываются сложно. Из двух очных поединков соперники извлекли по победе на брата.

И уж точно динамовцы будут активно атаковать. Команда Курбана Бердыева несется, как минимум, в стыки.

«Нефтехимик»

Эта команда в нынешнем сезоне откровенно не впечатляет. Летние кадровые потери привели нижнекамцев к борьбе за выживание.

На текущий момент команда Кирилла Новикова находится на 13 месте. Причем гандикап от опасной зоны составляет 5 очков.

Свой последний поединок команда провела неудачно. В родных стенах «Нефтехимик» потерпел поражение от «Тюмени» (0:2).

А вот с реализацией у подопечных Новикова не складывается. В 16 матчах они отличились всего 14 точными ударами.

Наверняка «Нефтехимик» будет действовать вторым номером. Впрочем, дать бой махачкалинцам команда вполне способна.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.82.

На викторию «Нефтехимика» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.30.

Нижнекамцы нестабильны, однако способны выдать отдельный качественный поединок .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.50.