5 ноября в 14-м туре испанской Сегунды «Картахена» на своем поле сыграет против «Леганеса». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Картахена» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Картахена»

«Картахена» в прошлом сезоне одно время даже претендовала на плей-офф, но финишировала на девятой позиции, уступив девять баллов заветной шестой строке.

Текущий же чемпионат «подводники» пока проводят очень слабо, находясь с шестью зачетными пунктами на дне турнирной таблицы, отставая от безопасной строки на семь пунктов.

Коллектив за 13 проведенных встречах смог отпраздновать всего одну викторию, три раза он еще сыграл вничью и потерпел девять неудач. К этому поединку он подходит с 9-матчевой безвыигрышной серией, в которой шесть игр проиграл.

Календарь и таблица испанской Примеры

В минувшем туре Сегунды «Картахена» потерпела гостевое фиаско от середняка «Мирандеса» 1:2. На своем же поле она проиграла все шесть проведенных игр в этом чемпионате.

«Леганес»

«Леганес» в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться за плей-офф повышения не имел.

В текущем же розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида набрал 28 пунктов в 13 проведенных встречах и находится во главе таблицы, но группа преследователей отстает совсем незначительно.

«Огурцы» в текущем первенстве отпраздновали девять викторий, один матч свели вничью и потерпели три неудачи. К этому же поединку они подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией.

Сперва в этот период «Леганес» сыграл вничью, а затем выиграл три игры подряд всухую. В минувшем туре он дома одолел 1:0 дубль «Вильярреала». На выезде у него четыре виктории и два фиаско.

В прошлом чемпионате эти клубы обменялись гостевыми результативными победами. «Картахена» дома уступила 1:2, но на выезде взяла реванш — 3:1. И за последние четыре очные встречи в трех случаях они обменивались голами.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Картахены» — 2.59, победа «Леганеса» — 2.81, ничья — 3.13.

Прогнозируем, что и на этот раз команды огорчат друг друга, даже несмотря на то, что они находятся на разных полюсах таблицы.

И также ставим еще на то, что «Картахена» наконец-то дома добудет первые очки, но вряд ли сможет победить. А вот расписать ничью хозяевам вполне по силам.