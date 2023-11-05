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    Добудет ли «Картахена» первые очки дома?

    «Картахена» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Картахена» — «Леганес»
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    «Леганес»
    5 ноября в 14-м туре испанской Сегунды «Картахена» на своем поле сыграет против «Леганеса». Начало игры запланировано на 20:30 по мск. «Картахена» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 05 Ноября 2023 года
    Картахена
  • Испания. Сегунда
    •  Картахена 20:30 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Картахена»

    «Картахена» в прошлом сезоне одно время даже претендовала на плей-офф, но финишировала на девятой позиции, уступив девять баллов заветной шестой строке.

    Текущий же чемпионат «подводники» пока проводят очень слабо, находясь с шестью зачетными пунктами на дне турнирной таблицы, отставая от безопасной строки на семь пунктов.

    Коллектив за 13 проведенных встречах смог отпраздновать всего одну викторию, три раза он еще сыграл вничью и потерпел девять неудач. К этому поединку он подходит с 9-матчевой безвыигрышной серией, в которой шесть игр проиграл.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В минувшем туре Сегунды «Картахена» потерпела гостевое фиаско от середняка «Мирандеса» 1:2. На своем же поле она проиграла все шесть проведенных игр в этом чемпионате.

    «Леганес»

    «Леганес» в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться за плей-офф повышения не имел.

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    • В текущем же розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида набрал 28 пунктов в 13 проведенных встречах и находится во главе таблицы, но группа преследователей отстает совсем незначительно.

    «Огурцы» в текущем первенстве отпраздновали девять викторий, один матч свели вничью и потерпели три неудачи. К этому же поединку они подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией.

    Сперва в этот период «Леганес» сыграл вничью, а затем выиграл три игры подряд всухую. В минувшем туре он дома одолел 1:0 дубль «Вильярреала». На выезде у него четыре виктории и два фиаско.

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    В прошлом чемпионате эти клубы обменялись гостевыми результативными победами. «Картахена» дома уступила 1:2, но на выезде взяла реванш — 3:1. И за последние четыре очные встречи в трех случаях они обменивались голами.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Картахены» — 2.59, победа «Леганеса» — 2.81, ничья — 3.13.

    Прогнозируем, что и на этот раз команды огорчат друг друга, даже несмотря на то, что они находятся на разных полюсах таблицы.

    И также ставим еще на то, что «Картахена» наконец-то дома добудет первые очки, но вряд ли сможет победить. А вот расписать ничью хозяевам вполне по силам.

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    «Картахена» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Картахена» первые очки дома?
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