В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на стадионе «Фисерв Форум» 8 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Милуоки» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Милуоки»

Турнирное положение: Команда из штата Висконсин входит в число лидеров Восточной конференции. «Милуоки» занимает 2 место в турнирной таблице, выше только «Бостон». «Баксы» в этом сезоне провели 77 матчей, одержав 47 побед и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Милуоки» оступился в поединке против «Торонто» (111:117).

Не сыграют: В матче против «Нью-Йорка» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. С аналогичной травмой из строя также выбыли Патрик Беверли и Маржон Боучэмп.

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Состояние команды: «Милуоки» преследует проигрышная серия игр, «олени» не могут выиграть в третьем матче подряд. Помимо встречи с «Торонто» были неудачные встречи против «Мемфиса» (101:111) и «Вашингтона» (113:117).

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: «Никсы» занимают 4 место в турнирной таблице Восточной конференции при 45 минутах и 32 поражениях.

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Последние матчи: «Нью-Йорк» в минувшем туре регулярного чемпионата потерпел фиаско в игре против «Чикаго» (100:108)

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находятся Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена.

Состояние команды: Из лазарет в строй команды вернулся лидер «Нью-Йорка» О Джи Ануноби, которого была травма локтя, также восстановился Алек Бёркс после травмы плеча.

Статистика для ставок

В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Милуоки» сыграли три раза

«Милуоки» выиграл две встречи у «Нью-Йорка» (130:111, 110:105)

«Нью-Йорк» добился одной победы над «Милуоки» (129:122)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. На победу «Нью-Йорка» — 2.41.

Фора «Милуоки» (-4.5) и фора «Нью-Йорка» (+4.5) принимаются с одинаковым

коэффициентом — 1.83.

Прогноз: «Нью-Йорк» сейчас может добиться успеха в поединке против «Милуоки». Дело в том, что в состав «никсов» из лазарета вернулся ключевой игрок О Джи Ануноби. К тому же, «Милуоки» сейчас преследует чёрная полоса игр. Ставим на успешную игру гостевой команды.

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.41.

Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на плюсовой форе «Нью-Йорка».

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (+4.5) с коэффициентом 1.83.