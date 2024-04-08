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    «Нью-Йорк» увезёт победу из штата Висконсин?

    «Милуоки» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 2.41) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 8 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Нью-Йорк Никс
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Нью-Йорк»
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    «Торонто» — «Нью-Йорк»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на стадионе «Фисерв Форум» 8 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Милуоки» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: Команда из штата Висконсин входит в число лидеров Восточной конференции. «Милуоки» занимает 2 место в турнирной таблице, выше только «Бостон». «Баксы» в этом сезоне провели 77 матчей, одержав 47 побед и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Милуоки» оступился в поединке против «Торонто» (111:117).

    Не сыграют: В матче против «Нью-Йорка» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. С аналогичной травмой из строя также выбыли Патрик Беверли и Маржон Боучэмп.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Милуоки» преследует проигрышная серия игр, «олени» не могут выиграть в третьем матче подряд. Помимо встречи с «Торонто» были неудачные встречи против «Мемфиса» (101:111) и «Вашингтона» (113:117).

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: «Никсы» занимают 4 место в турнирной таблице Восточной конференции при 45 минутах и 32 поражениях.

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    Последние матчи: «Нью-Йорк» в минувшем туре регулярного чемпионата потерпел фиаско в игре против «Чикаго» (100:108)

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находятся Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена.

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    Состояние команды: Из лазарет в строй команды вернулся лидер «Нью-Йорка» О Джи Ануноби, которого была травма локтя, также восстановился Алек Бёркс после травмы плеча.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Милуоки» сыграли три раза

    • «Милуоки» выиграл две встречи у «Нью-Йорка» (130:111, 110:105)

    • «Нью-Йорк» добился одной победы над «Милуоки» (129:122)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. На победу «Нью-Йорка» — 2.41.

    Фора «Милуоки» (-4.5) и фора «Нью-Йорка» (+4.5) принимаются с одинаковым
    коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Нью-Йорк» сейчас может добиться успеха в поединке против «Милуоки». Дело в том, что в состав «никсов» из лазарета вернулся ключевой игрок О Джи Ануноби. К тому же, «Милуоки» сейчас преследует чёрная полоса игр. Ставим на успешную игру гостевой команды.

    Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.41.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на плюсовой форе «Нью-Йорка».

    Ставка: Фора «Нью-Йорка» (+4.5) с коэффициентом 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Милуоки» — «Нью-Йорк» с коэффициентом 2.41. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» увезёт победу из штата Висконсин?
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