4 ноября в 17:00 мск стартует матч 11-го тура чемпионата Италии, в котором «Салернитана» примет «Наполи». «Салернитана» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Команда Филиппо Индзаги переживает откровенно непростые времена. Нынешнее 20-е место в зоне вылета является тому наглядным подтверждением.

В 10-ти поединках Серии А «Салернитана» забила всего шесть мячей. А вот пропускает команда многовато — 20 голов.

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Впрочем, на этой неделе клуб улучшил себе настроением успешным матчем в Кубке Италии. Разгромив «Сампдорию» (4:0), он вышел в третий раунд турнира.

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Этот успех прервал безвыигрышную серию в 10 поединков (шести поражений и четыре ничьи), так что хозяева, возможно, на данном настрое способны удивить фаворита.

«Наполи»

В прошлом сезоне неаполитанцы впервые за 33 года стали чемпионом Италии, но в нынешнем команде гораздо сложнее. После 10-ти туров «Наполи» занимает 5-е место, отставая от 1-й позиции на семь очков.

На старте сезона уже и форвард «Наполи» Виктор Осимхен выглядит не так мощно. Даже несмотря на то, что нападающий забил 6 голов в 8-ми встречах чемпионата Италии.

В последних 6-ти матчах Серии А «Наполи» проиграл только «Фиорентине» (1:3), трижды побеждал, а также дважды сыграл вничью. В последнем туре Серии А «Партенопеи» разошлись миром с «Миланом» (2:2).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при двух победах и одной ничьей, так что хозяевам все-таки будет сложно отобрать очки у фаворита.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,46. Успех «Салернитаны» оценивается в 6,66, ничья — в 4,85.

В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,04.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,33, ведь в шести из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.