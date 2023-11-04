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    Вернется ли «Наполи» в зону Лиги чемпионов?

    «Салернитана» — «Наполи». Ставка (к. 2.04) и прогноз на Серию А 4 ноября 2023 года

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    «Наполи» — фаворит матча
    4 ноября в 17:00 мск стартует матч 11-го тура чемпионата Италии, в котором «Салернитана» примет «Наполи». «Салернитана» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Ноября 2023 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 17:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Салернитана»

    Команда Филиппо Индзаги переживает откровенно непростые времена. Нынешнее 20-е место в зоне вылета является тому наглядным подтверждением.

    В 10-ти поединках Серии А «Салернитана» забила всего шесть мячей. А вот пропускает команда многовато — 20 голов.

    Коэффициенты матча Салернитана — Наполи

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    Впрочем, на этой неделе клуб улучшил себе настроением успешным матчем в Кубке Италии. Разгромив «Сампдорию» (4:0), он вышел в третий раунд турнира.

    Все прогнозы на Серию А

    Этот успех прервал безвыигрышную серию в 10 поединков (шести поражений и четыре ничьи), так что хозяева, возможно, на данном настрое способны удивить фаворита.

    «Наполи»

    В прошлом сезоне неаполитанцы впервые за 33 года стали чемпионом Италии, но в нынешнем команде гораздо сложнее. После 10-ти туров «Наполи» занимает 5-е место, отставая от 1-й позиции на семь очков.

    На старте сезона уже и форвард «Наполи» Виктор Осимхен выглядит не так мощно. Даже несмотря на то, что нападающий забил 6 голов в 8-ми встречах чемпионата Италии.

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    • В последних 6-ти матчах Серии А «Наполи» проиграл только «Фиорентине» (1:3), трижды побеждал, а также дважды сыграл вничью. В последнем туре Серии А «Партенопеи» разошлись миром с «Миланом» (2:2).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка при двух победах и одной ничьей, так что хозяевам все-таки будет сложно отобрать очки у фаворита.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,46. Успех «Салернитаны» оценивается в 6,66, ничья — в 4,85.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,04.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,33, ведь в шести из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Салернитана» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Наполи» в зону Лиги чемпионов?
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