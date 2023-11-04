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    «Горожане» не пощадят «Борнмут»

    «Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 1.91) на чемпионат Англии 4 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Борнмут»
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    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» на своем поле примет «Борнмут» в рамках 11-го тура АПЛ. Игра состоится 4 ноября, начало — в 18:00 по мск. «Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Ноября 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Манчестер Сити»

    Коллектив Гвардиолы, который в прошлом сезоне сделал требл, начал этот с проигрыша по пенальти в Суперкубке Англии «Арсеналу». После этого он выиграл Суперкубок УЕФА, одолев в серии 11-метровых ударов «Севилью».

    В Премьер-лиге «горожане» стартовали с шести викторий подряд, выиграв эти встречи с общим счетом 16:3. Однако затем они проиграли две игры кряду, уступив на выезде 1:2 «Вулверхэмптону» и 0:1 лондонскому «Арсеналу».

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Борнмут

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  • 1.1011.5028.00Бонус$9500
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    После этого «Манчестер Сити» вновь вернулся на победный путь, обыграв на своем поле «Брайтон» 2:1 и разгромив в дерби «Манчестер Юнайтед» 3:0 на его стадионе.

    Календарь и таблица АПЛ

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Сити» с 24 зачетными пунктами расположился на третьей позиции, уступая два очка лидеру. Отметим, что они в рамках АПЛ выиграли 21 из 23 последних домашних встреч при всего одном фиаско.

    «Борнмут»

    «Борнмут» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание. Коллектив финишировал на 15 позиции в таблице, опередив зону вылета всего лишь на пять баллов.

    И в этом чемпионате «вишням» также уготована сражаться за место в элите. На данный момент они с шестью зачетными пунктами идут 17 в таблице, опережая зону вылета всего на очко.

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    • Команда смогла выиграть только один поединок из десяти проведенных, три раза она еще сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Забить смогла восемь голов при 21 пропущенном.

    В минувшем туре «Борнмут» как раз и добыл первую викторию в сезоне, одолев на своем поле соседа по турнирке «Бернли» 2:1. В гостях же у него три фиаско и одна ничья в этом розыгрыше АПЛ.

    «Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута» в последних десяти очных противостояниях, в том числе и дважды в прошлом сезоне — 4:0 и 4:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.11.

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    На викторию «Борнмута» дают — 29.00, ничья оценена — в 12.70.

    Прогнозируем, что «горожане» на своем поле не оставят шансов «Борнмуту» и вновь обыграют его с внушительной разницей.

    И также не исключаем в данном поединке ранний гол, который будет проведен до 15-й минуты матча.

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    «Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. «Горожане» не пощадят «Борнмут»
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