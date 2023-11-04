«Манчестер Сити» на своем поле примет «Борнмут» в рамках 11-го тура АПЛ. Игра состоится 4 ноября, начало — в 18:00 по мск. «Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Коллектив Гвардиолы, который в прошлом сезоне сделал требл, начал этот с проигрыша по пенальти в Суперкубке Англии «Арсеналу». После этого он выиграл Суперкубок УЕФА, одолев в серии 11-метровых ударов «Севилью».

В Премьер-лиге «горожане» стартовали с шести викторий подряд, выиграв эти встречи с общим счетом 16:3. Однако затем они проиграли две игры кряду, уступив на выезде 1:2 «Вулверхэмптону» и 0:1 лондонскому «Арсеналу».

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После этого «Манчестер Сити» вновь вернулся на победный путь, обыграв на своем поле «Брайтон» 2:1 и разгромив в дерби «Манчестер Юнайтед» 3:0 на его стадионе.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице чемпионата Англии «Сити» с 24 зачетными пунктами расположился на третьей позиции, уступая два очка лидеру. Отметим, что они в рамках АПЛ выиграли 21 из 23 последних домашних встреч при всего одном фиаско.

«Борнмут»

«Борнмут» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание. Коллектив финишировал на 15 позиции в таблице, опередив зону вылета всего лишь на пять баллов.

И в этом чемпионате «вишням» также уготована сражаться за место в элите. На данный момент они с шестью зачетными пунктами идут 17 в таблице, опережая зону вылета всего на очко.

Команда смогла выиграть только один поединок из десяти проведенных, три раза она еще сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Забить смогла восемь голов при 21 пропущенном.

В минувшем туре «Борнмут» как раз и добыл первую викторию в сезоне, одолев на своем поле соседа по турнирке «Бернли» 2:1. В гостях же у него три фиаско и одна ничья в этом розыгрыше АПЛ.

«Манчестер Сити» выиграл у «Борнмута» в последних десяти очных противостояниях, в том числе и дважды в прошлом сезоне — 4:0 и 4:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.11.

На викторию «Борнмута» дают — 29.00, ничья оценена — в 12.70.

Прогнозируем, что «горожане» на своем поле не оставят шансов «Борнмуту» и вновь обыграют его с внушительной разницей.

И также не исключаем в данном поединке ранний гол, который будет проведен до 15-й минуты матча.