«Майнц» сыграет у себя дома с «РБ Лейпцигом» в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 4 ноября, 17:30 (мск). «Майнц» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

Команда Бо Свенссона пока проваливает чемпионат и замыкает турнирную таблицу Бундеслиги с тремя очками. У нее пока нет ни одной победы в чемпионате, а все очки были завоеваны в результате ничьих.

Главной потерей для «Майнца» стал уход летом ключевого полузащитника Антона Стаха, через которого шла вся игра. Другим фактором неудачной игры стал переполненный лазарет, в котором находятся с начала сезона два ведущих защитника и несколько хавбеков.

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Пока Бо Свенссон спасают прочные позиции в клубе, руководство помнит о его достижениях и чудесном спасении от вылета в позапрошлом сезоне. Тем не менее, несмотря на все проблемы, у «Майнца» наметился хоть небольшой, но прогресс в последних турах.

Все прогнозы на Бундеслигу

Пусть защита до сих пор допускает много ошибок, но хоть впереди появилась острота. В первую очередь это связано с выздоровление нападающего Люка Ажорка, который отлично цепляется за мячи и довольно результативен. В последнем туре «Майнц» сыграл вничью с «Бохумом» (2:2), уйдя от поражения в добавленное время.

«РБ Лейпциг»

Команда Марко Розе сейчас наряду с «Байером» показывает самый привлекательный футбол в Бундеслиге. В последнем туре был разгромлен на своем поле «Кельн» со счетом 6:0.

Снова блистал впереди Лоис Опенда, оформивший дубль. Вернулся в стартовый состав Тимо Вернер, все лучше чувствует себя в клубе недавний лидер «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер, забивший гол и отдавший результативную передачу.

А в средней линии блистают Хави Симонс и Дани Ольмо, а при необходимости их могут подменить и показать, что еще в полном порядке старожилы клуба Эмиль Форсберг и Кевин Кампль.

Сейчас «Лейпциг» идет на пятом месте в Бундеслиге с 20 очками, но до лидирующего «Байера» отставание составляет всего пять очков. Учитывая высокую плотность в таблице, вполне отыгрываемый результат.

Единственный турнир, где пока дела у «Лейпцига» обстоят не лучшим образом, это Кубок Германии. Первый круг подопечные Марко Розе прошли уверенно, но затем споткнулись на «Вольфсбурге» (0:1) и вылетели из турнира. При этом состав у «Лейпцига» был близок к оптимальному, играл даже восстановившийся после тяжелой травмы вратарь Петер Гулачи.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, «Майнц» выглядит явным аутсайдером, на его победу дают — 5,30. На «Лейпциг» — 1,61. На ничейный исход — 4,60.

В нынешнем состоянии и по качеству игроков «Лейпциг» значительно превосходит «Майнц». У Марко Розе под рукой практически два равноценных состава, тогда как у Бо Свенссона переполнен лазарет и футболисты более низкого уровня.

Поэтому отличным вариантом для ставки станет выбор исхода на «победу Лейпцига с форой минус 1» за 1,95.

В качестве более рискового варианта можно заиграть прогноз на то, что «Майнц не забьет» за 2,65. Пусть и вернулся в состав основной нападающий Людовик Ажорк, защита у «Лейпцига» довольно крепкая. Также не стоит забывать о том, что команде Марко Розе предстоит важная игра в Лиге чемпионов на неделе, поэтому он постарается сыграть предельно рационально.