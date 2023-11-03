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    Ждем много голов и неожиданность от «Лидса»

    «Лестер» — «Лидс». Ставка (к.2,02) и прогноз на матч английского Чемпионшипа, 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Лидс»
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    Тренер «Лидса» Даниэль Фарке
    «Лестер» примет на своем поле «Лидс» в рамках 15-го тура английского Чемпионшипа. Встреча состоится 3 ноября, 23:00 (мск). «Лестер» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 03 Ноября 2023 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 23:00 Лидс Лидс
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    «Лестер»

    Команда Энцо Марески очень мощно стартовала в Чемпионшипе и уверенно лидирует с пятиочковым отрывом от «Лестера», а от третьей позиции и «Лидса» ее отделяет уже 14 очков.

    Для известного в прошлом футболиста и экс-ассистента Пепа Гвардиолы, это первый клуб в тренерской карьере и сразу он дает потрясающий результат. «Лестер» одержал девять побед подряд, играет в весьма красивый и результативный футбол и не думает сбавлять обороты.

    Коэффициенты матча Лестер — Лидс

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    В последнем туре был на выезде обыгран «КПР» со счетом 2:1. Голами отметились Гарри Уинкс и Стиви Мавидиди. Несмотря на потерю нескольких лидеров в летнее межсезонье, «Лестер» сохранил довольно боеспособный состав, который точечно был усилен несколькими молодыми талантами.

    По-прежнему в строю капитан Джейми Варди, который часто выходит в основном составе и забил уже четыре мяча в текущем чемпионате. В случае чего его готовы всегда подменить давние партнеры по атаке Келечи Ихеаначо и Патсон Дака.

    «Лидс»

    После вылета из АПЛ в прошлом сезоне в команде произошли косметические изменения, были отпущены из команды игроки с большой зарплатой, а на их место приглашено несколько молодых талантов.

    Но главным изменением стало приглашение на пост главного тренера Даниэля Фарке, которые дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа в Премьер-лигу, затем работал с «Краснодаром» и «Боруссией» Менхенгладбах.

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    • Пока «Лидс» идет на третьем месте в Чемпионшипе с 25 очками. От лидера «Лестера» его отделяет дистанция в 14 очков. В последнем туре команда на своем поле уверенно победила «Хаддерсфилд» со счетом 4:1.

    Дублями в этом матче отметились валлиец Даниэль Джеймс и голландец Крисенсио Саммервилль, являющиеся лидерами клуба в текущем сезоне. «Лидс» при Даниэле Фарке показывает яркий атакующий футбол и часто забывает об обороне. В общем, стиль традиционно присущий немецкому тренеру.

    Ставки и прогнозы

    К этому матчу «Лестер» подходит фаворитом по мнению букмекеров, что неудивительно. На его победу коэффициент — 2,02. На «Лидс» — 3,5. Ничья в этой встрече оценена в 3,80.

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    Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол, играют с высокой линией обороны, отлично готовы физически. При этом у них не всегда все в порядке с обороной.

    Отличным вариантом для ставки станет «тотал больше 3» за 2,02. Есть основания ждать много забитых голов, оба соперника сейчас в отменной форме, а все ведущие футболисты в строю.

    В качестве более рискового варианта можно рассмотреть прогноз на «индивидуальный тотал Лидса больше 1,5» за 2,60. Команда сейчас выглядит очень мощно, Фарке не дает своим футболистам останавливаться, а заставляет постоянно играть в атаку и контрпрессинговать. «Лестер» же имеет серию побед из девяти матчей кряду, но рано или поздно она должна прерваться.

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    «Лестер» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на футбол. Ждем много голов и неожиданность от «Лидса»
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