«Оболонь» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 18:00 мск. «Оболонь» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оболонь»

Команда Валерия Иващенко отличается боевитым характером. Киевляне очки никому за здорово живешь не дарят.

Сейчас «Оболонь» находится на 12 месте в таблице. Между тем, «пивовары» по игре уж никак не напоминают записных аутсайдеров.

Свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. На выезде «Оболонь» пропустила три безответных мяча от ЛНЗ.

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А вот с реализацией у киевлян откровенно не клеится. В 12 матчах УПЛ «пивовары» настреляли всего лишь 8 мячей.

Зато в предыдущем раунде Кубка Украины подопечные Иващенко выбили киевское «Динамо» (1:0). Так что дать бой полтавчанам «Оболонь» явно сумеет.

«Ворскла»

Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. Полтавчане осела в районе экватора турнирной таблицы — на 9 месте.

А вот в обороне у команды Виктора Скрипника творится что-то неладное. «Ворскла» в 12 матчах чемпионата пропустила в свои ворота 23 мяча.

В минувшем туре «Ворскла» добыла один балл. Вот только домашний паритет с «Металлистом 1925» никак не назовешь успехом (2:2).

Полтавчане не побеждают уже в четырех матчах кряду. Зато последняя виктория случилась в матче с донецким «Шахтером» (2:1).

Наверняка «Ворскла» будет активна в атаке. Забивать в составе полтавчан уж точно есть кому, да и Руслану Степанюку нужно улучшать собственные результативные показатели.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ворсклы» предлагают — 2.17.

На викторию «Оболони» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды способны проявить свои бойцовские качества, и явно не будут отсиживаться в тылах .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.11.