«Копенгаген»
«Копенгаген» привычно лидирует в чемпионате Дании. Правда, пока отрыв от конкурентов сверхкомфортным не назовешь.
Более того, «Копенгаген» пропускает в среднем больше гола за матч. Зато атака блистает, отличившись 28 точными ударами.
В предыдущем туре чемпионата «Копенгаген» снова взял три зачетных балла. Команда разгромила «Видорве» со счетом 4:0.
А вот в Лиге чемпионов команда потерпела неудачу. На выезде «Копенгаген» с минимальным счетом уступил «Манчестер Юнайтед».
Хозяева явно поборются за Кубок страны. Да и фактор своего поля должен помочь им обыграть принципиального оппонента.
«Мидтьюлланн»
Эта команда нынешний чемпионат проводит явно хуже ожидаемого. «Мидтьюлланн» сейчас пребывает на скромном 4 месте турнирной таблицы.
С реализацией дела у команды обстоят не лучшим образом. В 13 матчах чемпионата Дании «Мидтьюлланн» забил всего 19 голов.
В минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Мидтьюлланну» удалось одолеть «Люнгбю» (2:1).
При этом победная серия команды составляет два матча. К тому же в чемпионате совсем недавно «Копенгаген» был обыгран (2:0).
Наверняка «Мидтьюлланн» не будет отсиживаться в тылах. Две победы кряду, безусловно, положительно повлияют на настрой гостей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Копенгагена» предлагают — 1.90.
На викторию «Мидтьюлланна» дают — 4.27, ничья оценена — в 3.61.
В матче столь принципиальных соперников
Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.