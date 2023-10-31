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    «Копенгаген» — «Мидтьюлланн». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Дании, 31 октября 2023 года

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    «Копенгаген»
    «Копенгаген» сыграет на своем поле с «Мидтьюлланном» в рамках 1/8 финала Кубка Дании. Матч пройдет 31 октября, начало — в 22:15 мск. «Копенгаген» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Дания. Кубок 31 Октября 2023 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 22:15 Мидтьюлланн Мидтьюлланн
  • Хернинг
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    «Копенгаген»

    «Копенгаген» привычно лидирует в чемпионате Дании. Правда, пока отрыв от конкурентов сверхкомфортным не назовешь.

    Более того, «Копенгаген» пропускает в среднем больше гола за матч. Зато атака блистает, отличившись 28 точными ударами.

    В предыдущем туре чемпионата «Копенгаген» снова взял три зачетных балла. Команда разгромила «Видорве» со счетом 4:0.

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    А вот в Лиге чемпионов команда потерпела неудачу. На выезде «Копенгаген» с минимальным счетом уступил «Манчестер Юнайтед».

    Хозяева явно поборются за Кубок страны. Да и фактор своего поля должен помочь им обыграть принципиального оппонента.

    «Мидтьюлланн»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит явно хуже ожидаемого. «Мидтьюлланн» сейчас пребывает на скромном 4 месте турнирной таблицы.

    С реализацией дела у команды обстоят не лучшим образом. В 13 матчах чемпионата Дании «Мидтьюлланн» забил всего 19 голов.

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    • В минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Мидтьюлланну» удалось одолеть «Люнгбю» (2:1).

    При этом победная серия команды составляет два матча. К тому же в чемпионате совсем недавно «Копенгаген» был обыгран (2:0).

    Наверняка «Мидтьюлланн» не будет отсиживаться в тылах. Две победы кряду, безусловно, положительно повлияют на настрой гостей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Копенгагена» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Мидтьюлланна» дают — 4.27, ничья оценена — в 3.61.

    В матче столь принципиальных соперников вряд ли стоит ожидать высокой результативности.

    Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.

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    «Копенгаген» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. С голами будет напряженка!
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