«Астон Вилла»
Эта команда по игре смотрится весьма симпатично. «Астон Вилла» сейчас занимает довольно высокое 5 место в турнирной таблице.
Причем «Астон Вилла» в 9 поединках наколотила уже 23 мяча. Да и проиграла команда пока что всего лишь дважды.
Коэффициенты матча Астон Вилла — Лутон Таун
В минувшем туре чемпионата «Астон Вилла» добыла уверенную викторию. «Вилланы» разгромили ершистый «Вест Хэм» (4:1).
Вот и в Лиге конференций бирмингемцы одержали викторию. Команда учинила разгром «АЗ Алкмаару» (4:1).
«Вилланы» сейчас на коне. Бирмингемцы проводят блестящий отрезок, и явно не собираются терять очки в матчах с аутсайдерами.
«Лутон»
Этой команде явно уготована лишь борьба за выживание в АПЛ. «Лутон» сейчас пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
А вот с реализацией складывается не столь успешно. Игроки «Лутона» настреляли всего лишь 8 мячей в 9 матчах чемпионата.
В минувшем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Лутон» на выезде дал бой «Ноттингем Форест» (2:2).
А вот с победами у новичка элиты явно не складывается. В 9 сыгранных матчах команда выиграла всего лишь однажды.
Оборону гостей также не назовешь сверхнадежной. Пропущено 17 мячей, что в среднем составляет фактически 2 пропущенных мяча за матч.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 1.30.
На викторию «Лутона» дают — 11.50, ничья оценена — в 6.34.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.24.