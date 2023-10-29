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    «Астон Вилла» обеспечит голевое шоу

    «Астон Вилла» — «Лутон». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, АПЛ, 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Лутон»
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    Люка Динь
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Лутоном» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Лутон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Октября 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 17:00 Лутон Таун Лутон Таун
  • Лутон
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    «Астон Вилла»

    Эта команда по игре смотрится весьма симпатично. «Астон Вилла» сейчас занимает довольно высокое 5 место в турнирной таблице.

    Причем «Астон Вилла» в 9 поединках наколотила уже 23 мяча. Да и проиграла команда пока что всего лишь дважды.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Лутон Таун

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    В минувшем туре чемпионата «Астон Вилла» добыла уверенную викторию. «Вилланы» разгромили ершистый «Вест Хэм» (4:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Вот и в Лиге конференций бирмингемцы одержали викторию. Команда учинила разгром «АЗ Алкмаару» (4:1).

    «Вилланы» сейчас на коне. Бирмингемцы проводят блестящий отрезок, и явно не собираются терять очки в матчах с аутсайдерами.

    «Лутон»

    Этой команде явно уготована лишь борьба за выживание в АПЛ. «Лутон» сейчас пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

    А вот с реализацией складывается не столь успешно. Игроки «Лутона» настреляли всего лишь 8 мячей в 9 матчах чемпионата.

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    • В минувшем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Лутон» на выезде дал бой «Ноттингем Форест» (2:2).

    А вот с победами у новичка элиты явно не складывается. В 9 сыгранных матчах команда выиграла всего лишь однажды.

    Оборону гостей также не назовешь сверхнадежной. Пропущено 17 мячей, что в среднем составляет фактически 2 пропущенных мяча за матч.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 1.30.

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    На викторию «Лутона» дают — 11.50, ничья оценена — в 6.34.

    «Вилланы» сейчас пребывают в отличных кондициях, и уж точно будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.24.

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    «Астон Вилла» — «Лутон»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» обеспечит голевое шоу
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