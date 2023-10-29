«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Лутоном» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Лутон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

Эта команда по игре смотрится весьма симпатично. «Астон Вилла» сейчас занимает довольно высокое 5 место в турнирной таблице.

Причем «Астон Вилла» в 9 поединках наколотила уже 23 мяча. Да и проиграла команда пока что всего лишь дважды.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Лутон Таун 1X2Новым игрокам 1.286.2011.00Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Астон Вилла» добыла уверенную викторию. «Вилланы» разгромили ершистый «Вест Хэм» (4:1).

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Вот и в Лиге конференций бирмингемцы одержали викторию. Команда учинила разгром «АЗ Алкмаару» (4:1).

«Вилланы» сейчас на коне. Бирмингемцы проводят блестящий отрезок, и явно не собираются терять очки в матчах с аутсайдерами.

«Лутон»

Этой команде явно уготована лишь борьба за выживание в АПЛ. «Лутон» сейчас пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

А вот с реализацией складывается не столь успешно. Игроки «Лутона» настреляли всего лишь 8 мячей в 9 матчах чемпионата.

В минувшем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Лутон» на выезде дал бой «Ноттингем Форест» (2:2).

А вот с победами у новичка элиты явно не складывается. В 9 сыгранных матчах команда выиграла всего лишь однажды.

Оборону гостей также не назовешь сверхнадежной. Пропущено 17 мячей, что в среднем составляет фактически 2 пропущенных мяча за матч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 1.30.

На викторию «Лутона» дают — 11.50, ничья оценена — в 6.34.

«Вилланы» сейчас пребывают в отличных кондициях , и уж точно будут активно атаковать.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.24.