«Суонси» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 21:45 мск. «Суонси» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

Эта команда пребывает в нижней части турнирной таблицы. Нынешнее 17 место для «Суонси» едва ли сойдет за успех.

Правда, отставание от зоны стыков составляет всего 4 очка. Да и высокая плотность в таблице может быстро изменить порядок сил.

Коэффициенты матча Суонси — Уотфорд 1X2Новым игрокам 2.303.353.15Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Суонси» потерпел болезненную неудачу. «Лебеди» были разбиты лидером лиги «Лестером» (3:1).

Все прогнозы на футбол

А вот до того «Суонси» имел четырехматчевую победную серию. Да и вообще, команда прибавляет в плане игры.

Хозяева явно постараются вернуться на победный путь. Тем паче, оппонент в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом.

«Уотфорд»

Эта команда нынешний чемпионат проводит явно хуже ожидаемого. «Уотфорд» сейчас пребывает на скромном 19 месте турнирной таблицы.

Вместо привычной борьбы за повышение в классе команда барахтается в низах. Да и всего лишь 3 победы в 12 матчах — явный показатель проблем в организации игры.

В минувшем туре чемпионата команде удалось победить. Дома «Уотфорд» минимально одолел «Шеффилд Уэнсдей».

До того команда не побеждала на протяжении пяти матчей подряд. Да и два последних очных поединка с «Суонси» завершились коллизиями.

Наверняка «Уотфорд» не будет отсиживаться в тылах. Потенциал у гостей высокий, но проблем в игре выше крыши.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 2.23.

На викторию «Уотфорда» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.50.

Хозяева явно постараются преуспеть в атаке , к тому же «Уотфорд» ныне выглядит не лучшим образом.

Наш прогноз — Победа «Суонси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.