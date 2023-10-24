«Суонси»
Эта команда пребывает в нижней части турнирной таблицы. Нынешнее 17 место для «Суонси» едва ли сойдет за успех.
Правда, отставание от зоны стыков составляет всего 4 очка. Да и высокая плотность в таблице может быстро изменить порядок сил.
Коэффициенты матча Суонси — Уотфорд
В предыдущем туре чемпионата «Суонси» потерпел болезненную неудачу. «Лебеди» были разбиты лидером лиги «Лестером» (3:1).
А вот до того «Суонси» имел четырехматчевую победную серию. Да и вообще, команда прибавляет в плане игры.
Хозяева явно постараются вернуться на победный путь. Тем паче, оппонент в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом.
«Уотфорд»
Эта команда нынешний чемпионат проводит явно хуже ожидаемого. «Уотфорд» сейчас пребывает на скромном 19 месте турнирной таблицы.
Вместо привычной борьбы за повышение в классе команда барахтается в низах. Да и всего лишь 3 победы в 12 матчах — явный показатель проблем в организации игры.
В минувшем туре чемпионата команде удалось победить. Дома «Уотфорд» минимально одолел «Шеффилд Уэнсдей».
До того команда не побеждала на протяжении пяти матчей подряд. Да и два последних очных поединка с «Суонси» завершились коллизиями.
Наверняка «Уотфорд» не будет отсиживаться в тылах. Потенциал у гостей высокий, но проблем в игре выше крыши.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 2.23.
На викторию «Уотфорда» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.50.
Хозяева
Наш прогноз — Победа «Суонси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.