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    Смогут ли «лебеди» вернуться на победный путь?

    «Суонси» — «Уотфорд». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Уотфорд»
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    «Суонси»
    «Суонси» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 21:45 мск. «Суонси» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Октября 2023 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 21:45 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Суонси»

    Эта команда пребывает в нижней части турнирной таблицы. Нынешнее 17 место для «Суонси» едва ли сойдет за успех.

    Правда, отставание от зоны стыков составляет всего 4 очка. Да и высокая плотность в таблице может быстро изменить порядок сил.

    Коэффициенты матча Суонси — Уотфорд

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  • 2.303.353.15Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Суонси» потерпел болезненную неудачу. «Лебеди» были разбиты лидером лиги «Лестером» (3:1).

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    А вот до того «Суонси» имел четырехматчевую победную серию. Да и вообще, команда прибавляет в плане игры.

    Хозяева явно постараются вернуться на победный путь. Тем паче, оппонент в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом.

    «Уотфорд»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит явно хуже ожидаемого. «Уотфорд» сейчас пребывает на скромном 19 месте турнирной таблицы.

    Вместо привычной борьбы за повышение в классе команда барахтается в низах. Да и всего лишь 3 победы в 12 матчах — явный показатель проблем в организации игры.

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    • В минувшем туре чемпионата команде удалось победить. Дома «Уотфорд» минимально одолел «Шеффилд Уэнсдей».

    До того команда не побеждала на протяжении пяти матчей подряд. Да и два последних очных поединка с «Суонси» завершились коллизиями.

    Наверняка «Уотфорд» не будет отсиживаться в тылах. Потенциал у гостей высокий, но проблем в игре выше крыши.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Уотфорда» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.50.

    Хозяева явно постараются преуспеть в атаке, к тому же «Уотфорд» ныне выглядит не лучшим образом.

    Наш прогноз — Победа «Суонси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.

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    «Суонси» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «лебеди» вернуться на победный путь?
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