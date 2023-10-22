22 октября «Викинг» примет «Тромсё» в рамках 25-го тура чемпионата Норвегии. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:15 по московскому времени. «Викинг» — «Тромсё»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Викинг»

«Викинг» на протяжении 11-ти туров подряд никому не отдает вторую строчку в таблице и не теряет надежд сдвинуть с пьедестала «Будё-Глимт». Команда из города Ставангер имеет в своем активе 52 очка и отстает от конкурента на 3 балла.

Летом «Викинг» выдал впечатляющую победную серию из 10-ти матчей, но затем результаты «темно-синих» пошли на спад. В 5-ти последних турах у команды Бьярте Лунде Аарсхейма 2 победы при 2-х ничьих и одном проигрыше.

Особенно болезненным получилось поражение в 20-м туре от «Мольде» (0:4). После этой неудачи «темно-синие» отправились на выезде в Шиен, но и здесь не смогли заработать 3 очка, довольствовавшись лишь ничьей с клубом «Одд» (1:1).

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«Викинг» наряду с «Бранном» является лучшей командой по игре на домашнем поле. В 12-ти таких матчах клуб из Ставангера заработал 29 очков (9 побед, 2 ничьи и одно поражение).

«Тромсё»

«Тромсё» по набранным очкам делит третью строчку в таблице с «Бранном», но уступает клубу из Бергена по дополнительным показателям. На данный момент эта команда имеет в своем активе 48 баллов (15 побед, 3 ничьи и 6 поражений).

«Тромсё» редко делит очки со своими соперниками. Так за 11 последних туров «парни» одержали 7 побед и четырежды потерпели неудачу.

В последнем на данный момент матче в чемпионате «Тромсё» проиграл дома в третий раз в сезоне. Причем уступили они последней команде первенства — «Олесунну» (1:2), пропустив решающий гол на 89-й минуте. В гостях же «Тромсё» выступает довольно уверенно — 7 побед, ничья и 3 поражения.

Несомненно, «темно-синие» приложат все силы для победы в предстоящем матче, чтобы не отпускать далеко лидеров турнира. Только вот удастся ли «Тромсё» сдержать претендента на чемпионство?

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Викингу». На победу хозяев предлагают поставить с коэффициентом 1.85.

Триумф «Тромсё» оценен в 3.90, ничья идет также за 3.90.

Обе команды показывают нестабильные результаты в последних матчах. Предположим, что «Викинг» и «Тромсё» решат все во втором тайме, а в первой половине будет зафиксирована ничья.

Альтернативным прогнозом станет общий тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2.17.