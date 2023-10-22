ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»Индекс паники 2023/24: «Лион», «МЮ», «Аякс» и другие команды в кризисе «Ливерпуль» «Ливерпуль» — «Эвертон». Онлайн Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
  • 23:26
    • Гол Брандта обеспечил дортмундской «Боруссии» победу над «Вердером» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    «Стрёмсгодсет» и «Одд» сыграют низовой матч?

    «Стрёмсгодсет» — «Одд». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 22 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия
    Прогноз и ставки на «Стрёмсгодсет» — «Одд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Стрёмсгодсет»
    «Стрёмсгодсет» сыграет против «Одда» в 25-м туре чемпионата Норвегии. Начало матча — 22 октября в 18:00 по московскому времени. «Стрёмсгодсет» — «Одд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Стрёмсгодсет»

    «Стрёмсгодсет» показывает слабые результаты в концовке сезона. Клуб из города Драммен не выигрывает на протяжении 4-х матчей подряд, заработав в них лишь один балл.

    В итоге «Стрёмсгодсет» сейчас занимает 10 строчку в таблице, набрав 27 очков, и еще не гарантировал себе сохранение места в элите на будущий сезон. Команда забила 26 голов в ворота соперников и 32 раза пропустила в свои.

    В двух крайних матчах «Стрёмсгодсет» встречался с «Будё-Глимт» и «Хёугесунном» и в обоих из них потерпел сухие поражения — 0:2 и 0:1 соответственно. Вообще у команды лишь один забитый мяч в 4-х последних матчах — в 23-м туре с «Мольде» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Стрёмсгодсет» будет нацелен на максимум очков в этой встрече, чтобы оторваться от зоны вылета и избежать нервной концовки чемпионата.

    «Одд»

    После 24-х туров «Одд» расположился ровно в середине турнирной таблицы, на 8-й строчке. На счету команды 31 очко (8 побед, 7 ничьих и 9 поражений).

    Три матча подряд «Одд» не может победить своих соперников. Счет 1:1 был зафиксирован в двух последних встречах против «Хёугесунна» и «Викинга», а игра против «Мольде» завершилась крупным поражением (1:4).

  • Гирасси, Савио и еще 10 ноунеймов, которые удивили на старте сезона
  • Настало время обратить внимание не только на топ-игроков
  • 18/10/2023

    • Последний раз «Одд» побеждал в начале сентября. Это был домашний матч 21-го тура, в котором команде из Шиена удалось вырвать победу у «Саннефьорда» (3:2).

    В первом круге «Одд» сыграл со «Стрёмсгодсетом» вничью 1:1, продлив свою беспроигрышную серию с этой командой до 5-ти матчей, включая товарищеские встречи.

    Прогноз и ставки

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Стрёмсгодсету». Победа хозяев поля оценивается с коэффициентом 2.20.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На успех «Одда» дают коэффициент 3.35, ничья идет также за 3.35.

    В 4-х последних матчах с участием «Стрёмсгодсета» было забито не более 2-х мячей за игру.

    Наш прогноз и ставка — ТМ (2) с коэффициентом 2.90.

    Еще одним вариантом для ставки станет нулевая фора на «Одд» за 2.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мочизуки — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шнайдер — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Кецманович — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Саннефьорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Унион — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Стрёмсгодсет» — «Одд»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. «Стрёмсгодсет» и «Одд» сыграют низовой матч?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры