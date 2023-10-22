«Стрёмсгодсет» сыграет против «Одда» в 25-м туре чемпионата Норвегии. Начало матча — 22 октября в 18:00 по московскому времени. «Стрёмсгодсет» — «Одд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Стрёмсгодсет»

«Стрёмсгодсет» показывает слабые результаты в концовке сезона. Клуб из города Драммен не выигрывает на протяжении 4-х матчей подряд, заработав в них лишь один балл.

В итоге «Стрёмсгодсет» сейчас занимает 10 строчку в таблице, набрав 27 очков, и еще не гарантировал себе сохранение места в элите на будущий сезон. Команда забила 26 голов в ворота соперников и 32 раза пропустила в свои.

В двух крайних матчах «Стрёмсгодсет» встречался с «Будё-Глимт» и «Хёугесунном» и в обоих из них потерпел сухие поражения — 0:2 и 0:1 соответственно. Вообще у команды лишь один забитый мяч в 4-х последних матчах — в 23-м туре с «Мольде» (1:1).

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«Стрёмсгодсет» будет нацелен на максимум очков в этой встрече, чтобы оторваться от зоны вылета и избежать нервной концовки чемпионата.

«Одд»

После 24-х туров «Одд» расположился ровно в середине турнирной таблицы, на 8-й строчке. На счету команды 31 очко (8 побед, 7 ничьих и 9 поражений).

Три матча подряд «Одд» не может победить своих соперников. Счет 1:1 был зафиксирован в двух последних встречах против «Хёугесунна» и «Викинга», а игра против «Мольде» завершилась крупным поражением (1:4).

Последний раз «Одд» побеждал в начале сентября. Это был домашний матч 21-го тура, в котором команде из Шиена удалось вырвать победу у «Саннефьорда» (3:2).

В первом круге «Одд» сыграл со «Стрёмсгодсетом» вничью 1:1, продлив свою беспроигрышную серию с этой командой до 5-ти матчей, включая товарищеские встречи.

Прогноз и ставки

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Стрёмсгодсету». Победа хозяев поля оценивается с коэффициентом 2.20.

На успех «Одда» дают коэффициент 3.35, ничья идет также за 3.35.

В 4-х последних матчах с участием «Стрёмсгодсета» было забито не более 2-х мячей за игру.

Наш прогноз и ставка — ТМ (2) с коэффициентом 2.90.

Еще одним вариантом для ставки станет нулевая фора на «Одд» за 2.35.