В воскресенье, 22 октября, в девятом туре французской Лиги 1 «Монако» на своем поле примет «Метц». Начало игры — в 18:05 по мск. «Монако» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монегаски» ударно стартовали в новом сезоне французской Лиги 1. В первых восьми матчах команда из одноименного княжества смогла добыть пять побед, дважды сыграла вничью и только один раз проиграла. За это время коллектив из Монако 21 раз поразил ворота соперника и 11 раз пропустил в свои.

В итоге «красно-белые» расположились на первом месте в турнирной таблице. В активе команды 17 очков. Она только на один пункт опережает вторую «Ниццу» и на два балла обгоняет «ПСЖ» и «Брест». Вся борьба за высокие места только начинается.

Коэффициенты матча Монако — Метц 1X2Новым игрокам 1.355.708.50Бонус$9500

В прошлом сезоне «Монако» провалилось. Команда, за которую выступает россиянин Александр Головин, стала лишь шестой в турнирной таблице и осталась за бортом еврокубков. В этом сезоне коллектив бросит все силы на чемпионат и постарается быть в тройке сильнейших.

Все прогнозы на Лигу 1

В последней игре подопечные Ади Хюттера на выезде уверенно переиграли «Реймс» (3:1), а до этого была домашняя виктория над «Марселем» (3:2). А вот этим было единственное в сезоне поражение от «Ниццы» (0:1), а также ничейный исход в противостоянии с «Лорьяном» (2:2).

«Метц»

Команда из одноименного города взяла неудачный старт в текущем сезоне. За восемь игр «темно-бордовые» смогла только два раза победить, дважды сыграть вничью и четыре раза проиграть. За это время коллектив из Метца забил только семь мячей, а в свои пропустил целых четырнадцать мячей.

В итоге «мессинцы» сейчас имеют в своем активе восемь очков и занимают пятнадцатое место в турнирной таблице. Они только на один пункт опережают шестнадцатый «Лорьян», который находится в зоне вылета. Думается, что «Метц» в этом сезоне будет до последнего бороться за сохранение прописки в элите.

Во время паузы на матчи сборных подопечные Ласло Бёлёни сыграли товарищеский матч с «Кайзерслаутерном», в котором добыли победу (3:2). В чемпионате же у команды серия из трех поражений подряд — от «Ниццы» (0:1), «Тулузы» (0:3) и «Страсбурга» (0:1). Лишь перед этим была победа над «Лансом» (1:0).

В прошлом сезоне «Метц» стал вторым в Лиге 2 и повысился в классе. Он набрал 72 пункта и пропустил вперед только «Гавр», который набрал 75 очков. «Темно-бордовые» смогли на три балла опередить третий «Бордо», что и позволило им выступать в сильнейшем французском дивизионе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монако» предлагают поставить за 1.35.

На викторию «Метца» дают 8.20, ничья оценена в 5.70.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

Также поставим на то, что «Монако» сможет добыть уверенную победу минимум в два мяча.