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    Выявят ли «Милан» и «Ювентус» победителя?

    «Милан» — «Ювентус». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол 22 октября 2023 года

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    Оливье Жиру («Милан»)
    «Милан» на своем поле сыграет против «Ювентуса» в рамках 9-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет 22 октября в Милане, начнется в 21:45 по мск. «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Октября 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 21:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Милан»

    Команда из одноименного города успешно стартовала в новом сезоне Серии А. Миланцы в восьми матчах смогли добыть семь побед, а проиграли только один раз. За это время «россонери» смогли 21 раз поразить ворота соперников и восемь раз пропустили в свои.

    В итоге сейчас коллектив из Милана имеет в своем активе 21 очко и располагается на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. Миланская команда на два пункта опережает второй «Интер» и на четыре — «Ювентус» и «Фиорентину». «Красно-черные» являются одними из главных претендентов на Скудетто.

    Коэффициенты матча Милан — Ювентус

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    Также «дьяволы» уже провели два поединка группового этапа Лиги чемпионов. Сначала они в родных стенах расписали мировую с «Ньюкаслом» (0:0), а затем на выезде сыграли вничью с «Боруссией» (0:0). В итоге «Милан» набрал два очка и занимает третье место в турнирной таблице. Также в группе с ними «ПСЖ».

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    В последней игре подопечные Стефано Пиоли на выезде переиграли «Дженоа» (1:0), а до этого также были виктории над «Лацио» (2:0), «Кальяри» (3:1) и «Вероной» (1:0). Лишь перед этим миланцы потерпели единственное поражение в сезоне — от «Интера» (1:5).

    «Ювентус»

    Туринцы неплохо стартовали в новом сезоне. Они потеряли только семь очков, проиграв одну игру и два раза сыграв вничью. Также на счету команды из Турина пять победы. Туринский коллектив забил четырнадцать мячей, а в свои ворота пропустил шесть.

    По итогам первых восьми туров «черно-белые» смогли набрать семнадцать очков. «Зебры» только на четыре балла отстают от лидирующего «Милана» и на два — от миланского «Интера». Думается, что в этом сезоне «старая сеньора» будет бороться за чемпионство.

    В последней игре туринцы в родных стенах в дерби одолели «Торино» (2:0), а до этого на выезде сыграли вничью с «Аталантой» (0:0). Перед этим же в родных стенах сломили сопротивление «Лечче» (1:0) и неожиданно на выезде уступили «Сассуоло» (2:4).

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    • В текущем сезоне «Ювентус» выступает исключительно в национальных турнирах, поскольку они были отстранены от участия в Лиге конференций. Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри бросят все силы исключительно на Серию А.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Милана» предлагают поставить за 2.35.

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    На викторию «Ювентуса» дают 3.25, ничья оценена в 3.30.

    Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить в этом матче.

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    «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. Выявят ли «Милан» и «Ювентус» победителя?
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