«Гремио» сыграет на своем поле с «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 01:00 мск. «Гремио» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гремио»

«Гремио», который только поднялся из Серии Б, неплохо освоился в элите и на текущий момент расположился на третьей строке в таблице, набрав 44 очка в 26 играх. Причем второй позиции он проигрывает лишь два пункта.

«Мушкетеры» в этом чемпионате отпраздновали 13 викторий, пять поединков завершили вничью и потерпели восемь фиаско, забили 42 мячей, а пропустили на семь меньше.

В минувшем туре клуб потерпел поражение на выезде против «Интернасьонала» (2:3) в чемпионате Бразилии. В предыдущем матче первенства он сыграл вничью с «Форталезой» (1:1).

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В последних пяти поединках, которые пришлись на национальную лигу, коллектив одержал одну победу при двух поражениях и двух ничьих, поэтому его форма оставляет желать лучшего.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» занимает восьмое место в турнирной таблице бразильской Серии А после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 41 балл.

Две недели назад команда Паулу Турры проиграла в дерби «Коритибе» — 0:1. Перед этим у «Атлетико» была серия из шести матчей без поражений, и так вышло, что ее прервал аутсайдер.

В прошлом туре клуб снова не победил. На своем поле ему удалось сыграть вничью с «Брагантино» (1:1), так что подняться ближе к лидерам не получилось.

В семи последних поединках коллектив одержал только две победы при четырех ничьих и одной ничьей, поэтому его форма ничуть не лучше, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Гремио», коэффициент на победу которого равен 2,07. Успех «Атлетико Паранаэнсе» оценивается в 3,56, ничья — в 3,39.

В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,85.

Еще один вариант ставки — «Гремио» выиграет за 2,07, ведь хозяева банально сильнее классом и играют дома.