В понедельник, 16 октября, в Афинах сборная Греции сыграет против национальной команды Нидерландов в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Греция — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция

Греческая национальная команда нормально стартовала в квалификации к чемпионату Европы и у нее еще остаются шансы на выход на Евро. «Эллины» смогли дважды победить Гибралтар (3:0 и 5:0) и Ирландию (2:1 и 2:0), но проиграли Франции (0:1) и Нидерландам (0:3).

В итоге «пиратский корабль» сейчас имеет в своем активе двенадцать очков и занимает второе место в турнирной таблице. Греция на три пункта опережают сборную Нидерландов, с которыми греки и поведут борьбу за второе место и выход на Евро. С Францией тягаться не получится, поскольку она уже вышла на Евро.

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Сборная Греции не принимала участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, но играла спарринги. Она поделила очки с Мальтой (2:2), а также уступила Венгрии (1:2. В 2023 году главная команда Греции также не смогла выявить победителя в матче с Литвой (0:0).

Все прогнозы на Евро-2024

В прошлом году подопечные Густаво Пойета принимали участие в Лиге наций. «Сине-белые» выступали в Лиге С и смогли подняться в Лигу В, оказавшись выше в турнирной таблице, чем сборные Косова, Северной Ирландии и Кипра.

Нидерланды

«Оранжевые» провели пять поединков в квалификации на чемпионат Европы, в которых смогли добыть три победы и дважды проиграли. Нидерландская национальная команда девять раз поразила ворота соперника и семь раз пропустила в свои.

В итоге в настоящий момент Нидерланды имеют в своем активе девять очков и располагаются на третьей позиции в турнирной таблице. Они на три пункта отстают от Греции. Этот матч очень важен, ведь именно по его итогам и станет известен фаворит в борьбе за второе место.

В последней игре подопечные Рональда Кумана проиграли Франции (1:2), а до этого переиграли Ирландию (2:1), Грецию (3:0) и Гибралтар (3:0). Перед этим же нидерландцы еще раз крупно уступили Франции (0:4).

В июне главная команда Нидерландов в родных стенах проводила финальный этап Лиги наций, однако проиграла в обеих встречах. Сначала в полуфинале она в дополнительное время проиграла Хорватии (2:4), а затем в матче за третье место уступила Италии (2:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Нидерландов предлагают поставить за 2.18.

На викторию Греции дают 3.60, ничья оценена в 3.30.

Наши прогноз и ставка — победа Нидерландов.

Также поставим на то, что обе команды смогут забить.