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    Хозяева легко расправятся с Фарерскими островами

    Чехия — Фарерские острова. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 15 октября 2023 года

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    Сборная Чехии
    15 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Чехии и Фарерских островов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Чехия — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа E 15 Октября 2023 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 19:00 Фарерские острова Фарерские острова
  • Евро-2024. Квалификация. Группа E
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    Чехия

    В отборе на Евро-2024 Чехии досталась непростая группа. Команда выступает вместе с Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерами. На данный момент чехи идут на 3-м месте.

    Чехии в домашней встрече очень важно победить. Шансы очень высокие. В случае выигрыша чехи наберут 11 очков и поднимутся на вторую строчку в таблице.

    Коэффициенты матча Чехия — Фарерские острова

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  • 1.0812.0035.00Бонус$9500
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    Лидирует в группе Албания. Сборная набрала 13 очков в шести матчах. 12 октября Чехия в гостях уступила албанцам со счетом 0:3.

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    Чехи последний раз проигрывали дома в сентябре 2022 года. Это случилось в поединке с Португалией (0:4). Но в предстоящей встрече вряд ли есть какая-то интрига. У андердога шансов на положительный исход очень мало.

    Фарерские острова

    Для Фарерских островов в отборах на ЧЕ и ЧМ традиционно главной задачей является достойно показать себя в матчах с более именитыми соперниками. Не стала исключением и квалификация Евро-2024. Фареры делают всё, чтобы набрать хоть какие-то очки.

    Фарерские острова находятся на последней строчке. В активе команды одно набранное очко в шести матчах.

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    • 12 октября Фарерские острова дома уступили Польше со счетом 0:2. В Чехии вряд ли гости смогут на что-то рассчитывать. Класс команд просто несопоставим.

    24 марта Фарерам на выезде удалось не проиграть Молдове. Встреча завершилась со счетом 1:1. После этого Фарерские острова в гостях уступили Северной Македонии (0:1) и Польше (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Чехии можно поставить за 1.07. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 32.00. Ничья оценена — в 11.00.

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    В матче нет никакой интриги. Один вопрос — с какой разницей мячей в итоге выиграют хозяева.

    Можно сделать ставку на победу Чехии с форой (-2.5) с коэффициентом 1.83.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.80.

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    Чехия — Фарерские острова: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева легко расправятся с Фарерскими островами
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