15 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Чехии и Фарерских островов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Чехия — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

В отборе на Евро-2024 Чехии досталась непростая группа. Команда выступает вместе с Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерами. На данный момент чехи идут на 3-м месте.

Чехии в домашней встрече очень важно победить. Шансы очень высокие. В случае выигрыша чехи наберут 11 очков и поднимутся на вторую строчку в таблице.

Коэффициенты матча Чехия — Фарерские острова 1X2Новым игрокам 1.0812.0035.00Бонус$9500

Лидирует в группе Албания. Сборная набрала 13 очков в шести матчах. 12 октября Чехия в гостях уступила албанцам со счетом 0:3.

Все прогнозы на футбол

Чехи последний раз проигрывали дома в сентябре 2022 года. Это случилось в поединке с Португалией (0:4). Но в предстоящей встрече вряд ли есть какая-то интрига. У андердога шансов на положительный исход очень мало.

Фарерские острова

Для Фарерских островов в отборах на ЧЕ и ЧМ традиционно главной задачей является достойно показать себя в матчах с более именитыми соперниками. Не стала исключением и квалификация Евро-2024. Фареры делают всё, чтобы набрать хоть какие-то очки.

Фарерские острова находятся на последней строчке. В активе команды одно набранное очко в шести матчах.

12 октября Фарерские острова дома уступили Польше со счетом 0:2. В Чехии вряд ли гости смогут на что-то рассчитывать. Класс команд просто несопоставим.

24 марта Фарерам на выезде удалось не проиграть Молдове. Встреча завершилась со счетом 1:1. После этого Фарерские острова в гостях уступили Северной Македонии (0:1) и Польше (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Чехии можно поставить за 1.07. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 32.00. Ничья оценена — в 11.00.

В матче нет никакой интриги. Один вопрос — с какой разницей мячей в итоге выиграют хозяева.

Можно сделать ставку на победу Чехии с форой (-2.5) с коэффициентом 1.83.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.80.