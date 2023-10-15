Чехия
В отборе на Евро-2024 Чехии досталась непростая группа. Команда выступает вместе с Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерами. На данный момент чехи идут на 3-м месте.
Чехии в домашней встрече очень важно победить. Шансы очень высокие. В случае выигрыша чехи наберут 11 очков и поднимутся на вторую строчку в таблице.
Коэффициенты матча Чехия — Фарерские острова
Лидирует в группе Албания. Сборная набрала 13 очков в шести матчах. 12 октября Чехия в гостях уступила албанцам со счетом 0:3.
Чехи последний раз проигрывали дома в сентябре 2022 года. Это случилось в поединке с Португалией (0:4). Но в предстоящей встрече вряд ли есть какая-то интрига. У андердога шансов на положительный исход очень мало.
Фарерские острова
Для Фарерских островов в отборах на ЧЕ и ЧМ традиционно главной задачей является достойно показать себя в матчах с более именитыми соперниками. Не стала исключением и квалификация Евро-2024. Фареры делают всё, чтобы набрать хоть какие-то очки.
Фарерские острова находятся на последней строчке. В активе команды одно набранное очко в шести матчах.
12 октября Фарерские острова дома уступили Польше со счетом 0:2. В Чехии вряд ли гости смогут на что-то рассчитывать. Класс команд просто несопоставим.
24 марта Фарерам на выезде удалось не проиграть Молдове. Встреча завершилась со счетом 1:1. После этого Фарерские острова в гостях уступили Северной Македонии (0:1) и Польше (0:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Чехии можно поставить за 1.07. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 32.00. Ничья оценена — в 11.00.
В матче нет никакой интриги. Один вопрос — с какой разницей мячей в итоге выиграют хозяева.
Можно сделать ставку на победу Чехии с форой (-2.5) с коэффициентом 1.83.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.80.