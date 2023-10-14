«Родина» сыграют на своем поле с «Акроном» в рамках 14-го тура Первой лиги России. Матч пройдет 14 октября, начало — в 20:00 мск. «Родина» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

Московская команда является середняком текущего сезона Первой лиги. В настоящий момент коллектив из столицы России располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице. Москвичи по итогам 13 матчей смогли набрать 17 пунктов.

Столичный коллектив только на четыре пункта отстает от третьих «Химок» и на три пункта опережает шестнадцатый «Ленинградец». Плотность велика и вся борьба еще вперед. Команда из Москвы смогла 19 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустила в свои.

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Перед этим матчем «Родина» приняла решение сменить главного тренера. На смену Дмитрию Парфенову пришел испанский специалист Франк Артига. В Кубке России команда уже смогла пройти «Текстильщик» и в следующем круге сыграет против тульского «Арсенала».

Прогнозы на ФНЛ

В последней игре «Родина» на выезде уступила краснодарской «Кубани» (0:1), а до этого в родных стенах переиграла КАМАЗ из Набережных Челнов (1:0). Перед этим москвичи также уступили ярославскому «Шиннику» (1:3) и сыграли вничью с «Тюменью» (2:2) и красноярским «Енисеем» (2:2).

«Акрон»

Команда из Тольятти продолжает бороться за самые высокие места и выход в РПЛ. В настоящий момент тольяттинцы располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице и занимают место, которое позволит им сыграть в переходных матчах. В активе тольяттинского коллектива сейчас 21 очко.

«Акрон» только на четыре пункта отстает от лидирующей «Алании» из Владикавказа и на три — от махачкалинского «Динамо». Столько же набранных пунктов имеют еще и подмосковные «Химки». Вся борьба за выход в РПЛ в самом разгаре.

В Кубке России подопечные Евгения Калешина также продолжают свою борьбу. Они уже смогли на выезде сломить сопротивление «Рязани» (6:1) и теперь 19 октября будут ждать в гости ярославский «Шинник».

В последней игре «Акрон» смог на выезде переиграть махачкалинское «Динамо» (1:0), а до этого в родных стенах уступил подмосковным «Химкам» (0:2). Перед этим также была домашняя ничья с нижнекамским «Нефтехимиком» и выездная победа над краснодарской «Кубанью».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают поставить за 2.25.

На викторию «Акрона» дают 3.00, ничья оценена в 3.40.

Наши прогноз и ставка - ничья примерно равных команд.

Также поставим на то, что обе команды смогут забить в этой игре.