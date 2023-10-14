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    Выявят ли «Родина» и «Акрон» сильнейшего?

    «Родина» — «Акрон». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Первая лига России, 14 октября 2023 года

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    «Родина»
    «Родина» сыграют на своем поле с «Акроном» в рамках 14-го тура Первой лиги России. Матч пройдет 14 октября, начало — в 20:00 мск. «Родина» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Октября 2023 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 20:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «Родина»

    Московская команда является середняком текущего сезона Первой лиги. В настоящий момент коллектив из столицы России располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице. Москвичи по итогам 13 матчей смогли набрать 17 пунктов.

    Столичный коллектив только на четыре пункта отстает от третьих «Химок» и на три пункта опережает шестнадцатый «Ленинградец». Плотность велика и вся борьба еще вперед. Команда из Москвы смогла 19 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустила в свои.

    Коэффициенты матча Родина — Акрон

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    Перед этим матчем «Родина» приняла решение сменить главного тренера. На смену Дмитрию Парфенову пришел испанский специалист Франк Артига. В Кубке России команда уже смогла пройти «Текстильщик» и в следующем круге сыграет против тульского «Арсенала».

    Прогнозы на ФНЛ

    В последней игре «Родина» на выезде уступила краснодарской «Кубани» (0:1), а до этого в родных стенах переиграла КАМАЗ из Набережных Челнов (1:0). Перед этим москвичи также уступили ярославскому «Шиннику» (1:3) и сыграли вничью с «Тюменью» (2:2) и красноярским «Енисеем» (2:2).

    «Акрон»

    Команда из Тольятти продолжает бороться за самые высокие места и выход в РПЛ. В настоящий момент тольяттинцы располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице и занимают место, которое позволит им сыграть в переходных матчах. В активе тольяттинского коллектива сейчас 21 очко.

    «Акрон» только на четыре пункта отстает от лидирующей «Алании» из Владикавказа и на три — от махачкалинского «Динамо». Столько же набранных пунктов имеют еще и подмосковные «Химки». Вся борьба за выход в РПЛ в самом разгаре.

    В Кубке России подопечные Евгения Калешина также продолжают свою борьбу. Они уже смогли на выезде сломить сопротивление «Рязани» (6:1) и теперь 19 октября будут ждать в гости ярославский «Шинник».

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  • Вчера

    • В последней игре «Акрон» смог на выезде переиграть махачкалинское «Динамо» (1:0), а до этого в родных стенах уступил подмосковным «Химкам» (0:2). Перед этим также была домашняя ничья с нижнекамским «Нефтехимиком» и выездная победа над краснодарской «Кубанью».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают поставить за 2.25.

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    На викторию «Акрона» дают 3.00, ничья оценена в 3.40.

    Наши прогноз и ставка - ничья примерно равных команд.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

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    «Родина» — «Акрон»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. Выявят ли «Родина» и «Акрон» сильнейшего?
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