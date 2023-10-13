Молодежная сборная Боснии и Герцеговины сыграет на своем поле с молодежной сборной Франции в рамках отборочного турнира на Евро 2025. Матч намечен на 13 октября, 19:45 (мск). Босния и Герцеговина (до 21 года) — Франция (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Босния и Герцеговина (до 21 года)

Молодежная сборная Боснии и Герцеговины после двух туров замыкает турнирную таблицу группы Н, проиграв в обоих матчах. Сначала она уступила на своем поле Словении (1:2), а затем в гостях Австрии (0:2).

В матче против австрийцев молодежная сборная Боснии играла на равных в первом тайме, но после перерыва не смогла выдержать натиск хозяев, пропустив оба гола с интервалом в три минуты.

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Тренирует команду местный специалист Боран Янкович, который не был известным футболистом, но уже давно работает с юношескими командами своей страны и возглавил молодежку в начале отборочного цикла.

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Состав состоит из не самых известных футболистов, которые играют в основном в чемпионате Боснии или на Балканах. Главной звездой считается центральный полузащитник Иван Башич из «Оренбурга». Также есть центральный защитник Тарик Мухамерович, играющий в молодежной команде туринского «Ювентуса».

Франция (до 21 года)

Молодежная сборная Франции — традиционно одна из сильнейших сборных континента. Пока в группе Н она сыграла всего одну встречу и разгромила на выезде Словению — 4:0. Голы в том матче забивали Брэдли Баркола (дубль), Райан Шерки и Секу Мара.

В начале отборочного цикла ее возглавил легендарный Тьерри Анри, у которого пока не очень складывается клубная тренерская карьера. Он сменил на посту Сильвена Риполя, который в финальной части молодежного Евро дошел лишь до четвертьфинала и был уволен.

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По традиции у команды очень сильный состав, почти все основные футболисты на виду в топовых европейских клубах. Лишь вратарская линия немного проседает, где играет не самый известный 18-летний Ретсес из «Тулузы». Но и он с этого сезона уже основной голкипер во взрослой команде.

Лидерами молодежной сборной Франции являются: защитники Кастелло Лукеба (Лейпциг), Мало Гюсто (Челси), хавбеки Лесли Угочукву (Челси), капитан Уоррен Зайр-Эмери (ПСЖ), Брэдли Баркола (ПСЖ), Райан Шерки (Лион), нападающие Матис Тель (Бавария), Эли Ваи (Ланс). Все они на виду и являются важными фигурами в своих клубах.

Ставки и прогнозы

На победу хозяев букмекеры дают коэффициент — 8,9. Ничья — 5,5. Французы считаются явными фаворитами, поставить на них можно за — 1,29.

Команда Тьерри Анри будет доминировать в этой встрече, у нее очень сильный и сбалансированный состав без слабых мест. Вряд ли молодежная сборная Боснии и Герцеговины сможет им что-то противопоставить.

По нашему мнению, тут будет полный разгром и рекомендуем взять уверенную ставку на победу сборной Франции (до 21 года) с форой минус 1,5 за 1,84.

Команда Анри вряд ли станет останавливаться, а будет играть на полную мощь, что учитывая огромную конкуренцию в составе и желание показать себя перед новым тренером, вполне вероятно. Поэтому рекомендуем взять более рисковый вариант и поставить на победу молодежной сборной Франции с форой минус 2,5 — за 3,1. Словенцы ничем не сильнее боснийцев, а команда Анри им легко отгрузила четыре безответных мяча.