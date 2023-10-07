«Мальорка»
Эта команда весьма неудачно стартовала в чемпионате. «Мальорка» занимает лишь 16 место в турнирной таблице.
В восьми поединках команде удалось одержать всего лишь одну победу. Да и 14 пропущенных мячей говорят о явных проблемах с надежностью тылов.
Коэффициенты матча Мальорка — Валенсия
В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. Балеарцы не сумели одолеть «Райо Вальекано» (2:2).
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А вот до того «Мальорка» дала бой действующему чемпиону. Ничью с «Барселоной» (2:2) можно считать большой удачей.
«Мальорка» наверняка будет активно атаковать. Да и вообще, в двух последних очных поединках балеарцы обыграли «Летучих мышей».
«Валенсия»
«Летучие мыши» начали чемпионат весьма посредственно. «Валенсия» сейчас пребывает на 9 строчке турнирной таблицы Примеры.
А вот с реализацией у левантийцев не идет. В 8 матчах Примеры игроки «Валенсии» настреляла всего 9 мячей в ворота соперников.
Свой предыдущий поединок команда провела откровенно неудачно. «Валенсия» по всем статьям уступила «Бетису» (0:3).
До того левантийцы уступили еще и «Реал Сосьедаду» (0:1). А вот безвыигрышная серия растянулась уже до трех матчей.
И уж точно «Валенсия» постарается зацепиться за очки. Левантийцы неплохо обороняются, что явно пригодится в выездной встрече.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.46.
На викторию «Валенсии» дают — 3.31, ничья оценена — в 3.27.
«Мальорка» неплохо атакует, тогда, как
Наш прогноз — Победа «Мальорки». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.59.