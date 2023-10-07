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    «Мальорка» — «Валенсия». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, Примера, 7 октября 2023 года

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    Ведат Мурики
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 октября, начало — в 19:30 мск. «Мальорка» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Октября 2023 года
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    «Мальорка»

    Эта команда весьма неудачно стартовала в чемпионате. «Мальорка» занимает лишь 16 место в турнирной таблице.

    В восьми поединках команде удалось одержать всего лишь одну победу. Да и 14 пропущенных мячей говорят о явных проблемах с надежностью тылов.

    Коэффициенты матча Мальорка — Валенсия

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    В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. Балеарцы не сумели одолеть «Райо Вальекано» (2:2).

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    А вот до того «Мальорка» дала бой действующему чемпиону. Ничью с «Барселоной» (2:2) можно считать большой удачей.

    «Мальорка» наверняка будет активно атаковать. Да и вообще, в двух последних очных поединках балеарцы обыграли «Летучих мышей».

    «Валенсия»

    «Летучие мыши» начали чемпионат весьма посредственно. «Валенсия» сейчас пребывает на 9 строчке турнирной таблицы Примеры.

    А вот с реализацией у левантийцев не идет. В 8 матчах Примеры игроки «Валенсии» настреляла всего 9 мячей в ворота соперников.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела откровенно неудачно. «Валенсия» по всем статьям уступила «Бетису» (0:3).

    До того левантийцы уступили еще и «Реал Сосьедаду» (0:1). А вот безвыигрышная серия растянулась уже до трех матчей.

    И уж точно «Валенсия» постарается зацепиться за очки. Левантийцы неплохо обороняются, что явно пригодится в выездной встрече.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.46.

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    На викторию «Валенсии» дают — 3.31, ничья оценена — в 3.27.

    «Мальорка» неплохо атакует, тогда, как левантийцы не забивали в двух своих последних матчах.

    Наш прогноз — Победа «Мальорки». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.59.

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    «Мальорка» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для балеарцев?
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