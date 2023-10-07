«Мальорка» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 октября, начало — в 19:30 мск. «Мальорка» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

Эта команда весьма неудачно стартовала в чемпионате. «Мальорка» занимает лишь 16 место в турнирной таблице.

В восьми поединках команде удалось одержать всего лишь одну победу. Да и 14 пропущенных мячей говорят о явных проблемах с надежностью тылов.

Коэффициенты матча Мальорка — Валенсия 1X2Новым игрокам 2.453.103.30Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. Балеарцы не сумели одолеть «Райо Вальекано» (2:2).

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А вот до того «Мальорка» дала бой действующему чемпиону. Ничью с «Барселоной» (2:2) можно считать большой удачей.

«Мальорка» наверняка будет активно атаковать. Да и вообще, в двух последних очных поединках балеарцы обыграли «Летучих мышей».

«Валенсия»

«Летучие мыши» начали чемпионат весьма посредственно. «Валенсия» сейчас пребывает на 9 строчке турнирной таблицы Примеры.

А вот с реализацией у левантийцев не идет. В 8 матчах Примеры игроки «Валенсии» настреляла всего 9 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок команда провела откровенно неудачно. «Валенсия» по всем статьям уступила «Бетису» (0:3).

До того левантийцы уступили еще и «Реал Сосьедаду» (0:1). А вот безвыигрышная серия растянулась уже до трех матчей.

И уж точно «Валенсия» постарается зацепиться за очки. Левантийцы неплохо обороняются, что явно пригодится в выездной встрече.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мальорки» предлагают — 2.46.

На викторию «Валенсии» дают — 3.31, ничья оценена — в 3.27.

«Мальорка» неплохо атакует, тогда, как левантийцы не забивали в двух своих последних матчах .

Наш прогноз — Победа «Мальорки». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.59.