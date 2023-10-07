«Лутон Таун» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 14:30 мск. «Лутон Таун» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» прошлый сезон провел во втором английской дивизионе и финишировал там на третьей позиции в таблице, которая дала клубу право играть в плей-офф повышение.

Там «Шляпники» на полуфинальной стадии справились с «Сандерледном», проиграв 1:2 в гостях, а дома взяли реванш 2:0. В решающей игре за выход в АПЛ они по пенальти одолели «Ковентри».

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В новом сезоне в элите английского футбола «Лутон Таун» набрал четыре очка после шести туров, что позволяет ему занимать 17-е место, опережая зону вылета по дополнительным показателям.

Все прогнозы на АПЛ

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при четырех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев мало шансов на очки.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков. Клуб можно назвать одним из главных открытий стартового отрезка английского сезона.

С новым тренером и без Гарри Кейна «Шпоры» выглядят заметно лучше, чем в предыдущей кампании, которая в какой-то момент превратилась для них в самое настоящее мучение.

Под руководством Энджа Постекоглу игроки «Тоттенхэма» наконец-то вспомнили про нормальный футбол — кошмарный стиль Антонио Конте остался в прошлом.

«Тоттенхэм» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате. В прошлое воскресенье «Шпоры» пусть и с помощью судей победили «Ливерпуль» (2:1). Кроме того, лондонцы уверенно разобрались на своем поле с «Манчестер Юнайтед» — 2:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм», коэффициент на победу которого равен 1,48. Успех «Лутона» оценивается в 6,53, ничья — в 4,76.

В трех из четырех последних матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет 1-й тайм и матч за 1,98.

Еще один вариант ставки — «Тоттенхэм» выиграет оба тайма за 3,25, поскольку гости, как явный фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.