«Лутон Таун»
«Лутон Таун» прошлый сезон провел во втором английской дивизионе и финишировал там на третьей позиции в таблице, которая дала клубу право играть в плей-офф повышение.
Там «Шляпники» на полуфинальной стадии справились с «Сандерледном», проиграв 1:2 в гостях, а дома взяли реванш 2:0. В решающей игре за выход в АПЛ они по пенальти одолели «Ковентри».
Коэффициенты матча Лутон Таун — Тоттенхэм
В новом сезоне в элите английского футбола «Лутон Таун» набрал четыре очка после шести туров, что позволяет ему занимать 17-е место, опережая зону вылета по дополнительным показателям.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при четырех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев мало шансов на очки.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков. Клуб можно назвать одним из главных открытий стартового отрезка английского сезона.
С новым тренером и без Гарри Кейна «Шпоры» выглядят заметно лучше, чем в предыдущей кампании, которая в какой-то момент превратилась для них в самое настоящее мучение.
Под руководством Энджа Постекоглу игроки «Тоттенхэма» наконец-то вспомнили про нормальный футбол — кошмарный стиль Антонио Конте остался в прошлом.
«Тоттенхэм» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате. В прошлое воскресенье «Шпоры» пусть и с помощью судей победили «Ливерпуль» (2:1). Кроме того, лондонцы уверенно разобрались на своем поле с «Манчестер Юнайтед» — 2:0.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм», коэффициент на победу которого равен 1,48. Успех «Лутона» оценивается в 6,53, ничья — в 4,76.
В трех из четырех последних матчей гости выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет 1-й тайм и матч за 1,98.
Еще один вариант ставки — «Тоттенхэм» выиграет оба тайма за 3,25, поскольку гости, как явный фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.