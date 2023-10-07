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    Забьет ли «Лутон» «Тоттенхэму»?

    «Лутон Таун» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 1.98) и прогноз на чемпионат Англии 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм» занимает 2-е место
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 14:30 мск. «Лутон Таун» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Октября 2023 года
    Лутон Таун
  • Лутон
    •  Лутон Таун 14:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» прошлый сезон провел во втором английской дивизионе и финишировал там на третьей позиции в таблице, которая дала клубу право играть в плей-офф повышение.

    Там «Шляпники» на полуфинальной стадии справились с «Сандерледном», проиграв 1:2 в гостях, а дома взяли реванш 2:0. В решающей игре за выход в АПЛ они по пенальти одолели «Ковентри».

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Тоттенхэм

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    В новом сезоне в элите английского футбола «Лутон Таун» набрал четыре очка после шести туров, что позволяет ему занимать 17-е место, опережая зону вылета по дополнительным показателям.

    Все прогнозы на АПЛ

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при четырех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев мало шансов на очки.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал 17 очков. Клуб можно назвать одним из главных открытий стартового отрезка английского сезона.

    С новым тренером и без Гарри Кейна «Шпоры» выглядят заметно лучше, чем в предыдущей кампании, которая в какой-то момент превратилась для них в самое настоящее мучение.

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    • Под руководством Энджа Постекоглу игроки «Тоттенхэма» наконец-то вспомнили про нормальный футбол — кошмарный стиль Антонио Конте остался в прошлом.

    «Тоттенхэм» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате. В прошлое воскресенье «Шпоры» пусть и с помощью судей победили «Ливерпуль» (2:1). Кроме того, лондонцы уверенно разобрались на своем поле с «Манчестер Юнайтед» — 2:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм», коэффициент на победу которого равен 1,48. Успех «Лутона» оценивается в 6,53, ничья — в 4,76.

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    В трех из четырех последних матчей гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет 1-й тайм и матч за 1,98.

    Еще один вариант ставки — «Тоттенхэм» выиграет оба тайма за 3,25, поскольку гости, как явный фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.

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    «Лутон Таун» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. Забьет ли «Лутон» «Тоттенхэму»?
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