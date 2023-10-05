5 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Бачка-Топола» и «Олимпиакос». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Бачка-Топола» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бачка-Топола»

В нынешнем сезоне «Бачка-Топола» боролась за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Однако преодолеть квалификацию не удалось. Сербская команда в отборе не смогла пройти «Брагу».

«Бачка-Топола» разочаровала поклонников в стартовой игре Лиги Европы. Клуб встречался на выезде с «Вест Хэмом». Сербский коллектив уступил со счетом 1:3.

В чемпионате Сербии у «Бачки-Тополы» всё идёт отлично. Команда находится на 2-й строчке в таблице, не потерпев ни одного поражения. Отставание от лидирующего «Партизана» составляет два очка.

Все прогнозы на Лигу Европы

«Бачка-Топола» в домашней встрече наверняка будет играть первым номером. С атакой у клуба всё в порядке. В чемпионате Сербии команда в восьми матчах забила 19 голов — больше только у «Партизана» и «Црвены Звезды».

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» — опытный еврокубковый боец. Болельщики в каждом матче ждут от команды победы. Встреча с «Бачкой-Тополой» не станет исключением.

Клуб из Пирея не оправдал ожиданий фанатов в стартовом поединке с «Фрайбургом». «Олимпиакос» играл дома, но очков не завоевал. Команда проиграла со счетом 2:3.

Неудача в Лиге Европы встряхнула «Олимпиакос». После этого клуб одержал три победы подряд в чемпионате Греции. Были обыграны «Кифисия» (4:0), «Арис» (4:1) и «ПАС Янина» (3:0).

Главная задача «Олимпиакоса» в Сербии — реализовать свои голевые моменты. В предыдущих трех встречах с этим проблем не было. Команд из Пирея за 270 минут забила 11 мячей.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Олимпиакоса» можно поставить за 1.62. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 5.70. Ничья оценена — в 4.30.

Матч будет интересным. Обе команды поборются за три очка. Но класс гостей выше.

Можно сделать ставку на то, что «Олимпиакос» победит с форой (-1) с коэффициентом 2.03.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.79.