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    «Бачка-Топола» — «Олимпиакос». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бачка-Топола» — «Олимпиакос»
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    ФК «Олимпиакос»
    5 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Бачка-Топола» и «Олимпиакос». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Бачка-Топола» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 05 Октября 2023 года
    ТСЦ
  • Бачка-Топола
    •  ТСЦ 19:45 Олимпиакос Олимпиакос
  • Пирей
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    «Бачка-Топола»

    В нынешнем сезоне «Бачка-Топола» боролась за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Однако преодолеть квалификацию не удалось. Сербская команда в отборе не смогла пройти «Брагу».

    «Бачка-Топола» разочаровала поклонников в стартовой игре Лиги Европы. Клуб встречался на выезде с «Вест Хэмом». Сербский коллектив уступил со счетом 1:3.

    В чемпионате Сербии у «Бачки-Тополы» всё идёт отлично. Команда находится на 2-й строчке в таблице, не потерпев ни одного поражения. Отставание от лидирующего «Партизана» составляет два очка.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Бачка-Топола» в домашней встрече наверняка будет играть первым номером. С атакой у клуба всё в порядке. В чемпионате Сербии команда в восьми матчах забила 19 голов — больше только у «Партизана» и «Црвены Звезды».

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» — опытный еврокубковый боец. Болельщики в каждом матче ждут от команды победы. Встреча с «Бачкой-Тополой» не станет исключением.

    Клуб из Пирея не оправдал ожиданий фанатов в стартовом поединке с «Фрайбургом». «Олимпиакос» играл дома, но очков не завоевал. Команда проиграла со счетом 2:3.

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    • Неудача в Лиге Европы встряхнула «Олимпиакос». После этого клуб одержал три победы подряд в чемпионате Греции. Были обыграны «Кифисия» (4:0), «Арис» (4:1) и «ПАС Янина» (3:0).

    Главная задача «Олимпиакоса» в Сербии — реализовать свои голевые моменты. В предыдущих трех встречах с этим проблем не было. Команд из Пирея за 270 минут забила 11 мячей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Олимпиакоса» можно поставить за 1.62. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 5.70. Ничья оценена — в 4.30.

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    Матч будет интересным. Обе команды поборются за три очка. Но класс гостей выше.

    Можно сделать ставку на то, что «Олимпиакос» победит с форой (-1) с коэффициентом 2.03.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.79.

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    «Бачка-Топола» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Клуб из Пирея оправдает статус фаворита и уверенно победит
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