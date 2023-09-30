«Локомотив»
Эта команда пока не особо блещет в чемпионате. «Локомотив» занимает 6 место в таблице, выиграв лишь в 4 матчах из девяти.
Железнодорожники должны вернуться в привычную гонку за высокие места. Да и с атакой не все так печально: 15 забитых голов в 9 матчах.
Коэффициенты матча Локомотив — Пари НН
В предыдущем туре чемпионата команда сотворила настоящую сенсацию. Подопечные Михаила Галактионова переиграли «Зенит» (2:1).
А вот до того «Локомотив» не столь удачно сыграл в Кубке России. В серии пенальти москвичи уступили «Уралу».
«Локомотив» наверняка постарается продолжить свой подъем в таблице. Да и Артему Дзюбе пора бы улучшать собственную результативность.
«Пари НН»
Эта команда нынешний чемпионат проводит относительно неплохо. «Пари НН» сейчас пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.
А вот с реализацией у команды имеются явные сложности. В 9 матчах игроки «Пари НН» настреляли всего 9 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Пари НН» в родных стенах переиграл «Оренбург» (3:1).
Правда, до того нижегородцы провалились в Кубке. Дома команда пропустила три безответных мяча от «Спартака».
И уж точно «Пари НН» постарается зацепиться за очки. Вот только два последних очных поединка с москвичами были проиграны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.92.
На викторию «Пари НН» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.81.
Наш прогноз — Победа «Локомотива» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.