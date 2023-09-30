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    «Локомотив» додавит нижегородцев

    «Локомотив» — «Пари НН». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, РПЛ, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Пари НН»
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    Артем Дзюба
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 14:15 мск. «Локомотив» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Сентября 2023 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 14:15 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Локомотив»

    Эта команда пока не особо блещет в чемпионате. «Локомотив» занимает 6 место в таблице, выиграв лишь в 4 матчах из девяти.

    Железнодорожники должны вернуться в привычную гонку за высокие места. Да и с атакой не все так печально: 15 забитых голов в 9 матчах.

    Коэффициенты матча Локомотив — Пари НН

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  • 1.883.754.20Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда сотворила настоящую сенсацию. Подопечные Михаила Галактионова переиграли «Зенит» (2:1).

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    А вот до того «Локомотив» не столь удачно сыграл в Кубке России. В серии пенальти москвичи уступили «Уралу».

    «Локомотив» наверняка постарается продолжить свой подъем в таблице. Да и Артему Дзюбе пора бы улучшать собственную результативность.

    «Пари НН»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит относительно неплохо. «Пари НН» сейчас пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

    А вот с реализацией у команды имеются явные сложности. В 9 матчах игроки «Пари НН» настреляли всего 9 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. «Пари НН» в родных стенах переиграл «Оренбург» (3:1).

    Правда, до того нижегородцы провалились в Кубке. Дома команда пропустила три безответных мяча от «Спартака».

    И уж точно «Пари НН» постарается зацепиться за очки. Вот только два последних очных поединка с москвичами были проиграны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Пари НН» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.81.

    Хозяева по игре смотрятся сильнее «Пари НН», к тому же мотивированы подняться в группу лидеров.

    Наш прогноз — Победа «Локомотива» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.

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    «Локомотив» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. «Локомотив» додавит нижегородцев
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