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    Победителя не будет?

    «Леганес» — «Расинг». Прогноз, ставка (к. 4.35) на футбол, чемпионат Испании, 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Расинг»
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    «Леганес»
    В 8-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем поле встретится с сантандерским «Расингом». Поединок пройдет 29 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Леганес» — «Расинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 29 Сентября 2023 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 22:00 Расинг Расинг
  • Испания. Сегунда
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    «Леганес»

    «Леганес» в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться за плей-офф повышения не имел.

    В текущем же розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида набрал 15 пунктов в семи проведенных встречах и находится на второй позиции в турнирной таблице.

    Стартовали «огурцы» в этом чемпионате с домашнего фиаско от «Андорры» со счетом 0:1. Но после этого они выиграли четыре поединка подряд и не пропустили в них ни одного гола.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В шестом игровом дне «Леганес» на выезде уступил 0:1 «Эльче», а в прошлом туре на выезде одержал волевую викторию над «Мирандесом» 3:1.

    «Расинг»

    «Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона и смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.

    Новой же первенство «зелено-белые» начали просто превосходно, разгромив на своем поле крепкий «Эйбар» со счетом 4:0, однако после этого они не побеждали на протяжении трех встреч, раз уступив за это время при двух мировых исходах.

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    Затем сантандерцы одолели дома 1:0 новичка «Аморебьету» и 2:1 «Альбасете», а также сыграли в гостях вничью 1:1 с «Сарагосой». И с 12 очками они идут пятыми в таблице.

    В прошлом чемпионате на поле «Леганеса» эти команды расписали мировую 0:0, а в Сантандере победу одержал «Расинг» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.17.

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    На викторию «Расинга» дают — 3.53, ничья оценена — в 3.18.

    В данном противостоянии прогнозируем, что команды смогут обменяться забитыми мячами, а сама игра закончиться вничью.

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    «Леганес» — «Расинг»: прогноз, ставка (4.35), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на футбол. Победителя не будет?
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