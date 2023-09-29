В 8-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем поле встретится с сантандерским «Расингом». Поединок пройдет 29 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Леганес» — «Расинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться за плей-офф повышения не имел.

В текущем же розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида набрал 15 пунктов в семи проведенных встречах и находится на второй позиции в турнирной таблице.

Стартовали «огурцы» в этом чемпионате с домашнего фиаско от «Андорры» со счетом 0:1. Но после этого они выиграли четыре поединка подряд и не пропустили в них ни одного гола.

Календарь и таблица испанской Примеры

В шестом игровом дне «Леганес» на выезде уступил 0:1 «Эльче», а в прошлом туре на выезде одержал волевую викторию над «Мирандесом» 3:1.

«Расинг»

«Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона и смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.

Новой же первенство «зелено-белые» начали просто превосходно, разгромив на своем поле крепкий «Эйбар» со счетом 4:0, однако после этого они не побеждали на протяжении трех встреч, раз уступив за это время при двух мировых исходах.

Все прогнозы на футбол

Затем сантандерцы одолели дома 1:0 новичка «Аморебьету» и 2:1 «Альбасете», а также сыграли в гостях вничью 1:1 с «Сарагосой». И с 12 очками они идут пятыми в таблице.

В прошлом чемпионате на поле «Леганеса» эти команды расписали мировую 0:0, а в Сантандере победу одержал «Расинг» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.17.

На викторию «Расинга» дают — 3.53, ничья оценена — в 3.18.

В данном противостоянии прогнозируем, что команды смогут обменяться забитыми мячами, а сама игра закончиться вничью.