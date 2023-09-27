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    Смогут ли «Вильярреал» и «Жирона» выявить сильнейшего?

    «Вильярреал» — «Жирона». Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, Примера, 27 сентября 2023 года

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    «Жирона»
    «Вильярреал» на своем поле сыграет против «Жироны» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 20:00 мск. «Вильярреал» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Сентября 2023 года
    Вильярреал
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  • Испания. Примера
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    «Вильярреал»

    Команда из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия взяла не очень удачный старт в новом сезоне испанской Примеры. «Желтая подлодка» в пяти матчах проиграла три, а выиграла только два, не играя вничью.

    В итоге коллектив сейчас имеет в своем активе шесть очков и занимает только тринадцатое место в турнирной таблице. «Вильярреал» смог восемь раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых десять мячей. Отставание от лидирующей группы уже существенное.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Жирона

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    Неудачный старт привел к смене главного тренера. На смену Кике Сетьену пришел Пачета. Несмотря на это, испанцы проиграли свой первый матч Лиги Европы, на выезде уступив «Панатинаикосу» (0:2). Также в одной группе с ними находятся французский «Ренн» и израильский «Маккаби».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В прошлом сезоне «Вильярреал» смог набрать 64 очка и финишировал на пятой позиции в турнирной таблице. Думается, что в нынешнем сезоне команда захочет показать результат как минимум не хуже прошлосезонного.

    «Жирона»

    Команда из одноименного города в одноименной провинции в составе автономного сообщества Каталония стала настоящим открытием нового сезона чемпионата Испании. «Бело-красные» смогли добыть пять побед и один раз сыграли вничью в шести матчах.

    В итоге «жирондинцы» набрали шестнадцать очков и расположились в лидирующей тройке команд. Каталонский коллектив забил целых шестнадцать мячей в ворота соперников, а в свои пропустил всего семь.

    В последней игре «Жирона» в родных стенах переиграла «Мальорку», до этого были гостевые победы над «Гранадой» (4:2) и «Севильей» (2:1), а также домашние над «Лас-Пальмасом» (1:0) и «Хетафе» (3:0). Единственная ничья зафиксирована в поединке с «Реалом Сосьедад» (1:1).

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    • В прошлом сезоне подопечные Мичела были крепким середняком и финишировали на десятом месте в турнирной таблице. Они набрали 49 очков. Судя по старту в новом сезоне, «жирондинцы» намерены побороться как минимум за место в зоне еврокубков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают поставить за 2.14.

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    На викторию «Жироны» дают 3.40, ничья оценена в 3.65.

    Наши прогноз и ставка — ничья.

    Также поставим на то, то команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Вильярреал» — «Жирона»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Вильярреал» и «Жирона» выявить сильнейшего?
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