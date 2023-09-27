«Вильярреал» на своем поле сыграет против «Жироны» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 20:00 мск. «Вильярреал» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Команда из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия взяла не очень удачный старт в новом сезоне испанской Примеры. «Желтая подлодка» в пяти матчах проиграла три, а выиграла только два, не играя вничью.

В итоге коллектив сейчас имеет в своем активе шесть очков и занимает только тринадцатое место в турнирной таблице. «Вильярреал» смог восемь раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых десять мячей. Отставание от лидирующей группы уже существенное.

Коэффициенты матча Вильярреал — Жирона 1X2Новым игрокам 2.253.703.15Бонус$9500

Неудачный старт привел к смене главного тренера. На смену Кике Сетьену пришел Пачета. Несмотря на это, испанцы проиграли свой первый матч Лиги Европы, на выезде уступив «Панатинаикосу» (0:2). Также в одной группе с ними находятся французский «Ренн» и израильский «Маккаби».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В прошлом сезоне «Вильярреал» смог набрать 64 очка и финишировал на пятой позиции в турнирной таблице. Думается, что в нынешнем сезоне команда захочет показать результат как минимум не хуже прошлосезонного.

«Жирона»

Команда из одноименного города в одноименной провинции в составе автономного сообщества Каталония стала настоящим открытием нового сезона чемпионата Испании. «Бело-красные» смогли добыть пять побед и один раз сыграли вничью в шести матчах.

В итоге «жирондинцы» набрали шестнадцать очков и расположились в лидирующей тройке команд. Каталонский коллектив забил целых шестнадцать мячей в ворота соперников, а в свои пропустил всего семь.

В последней игре «Жирона» в родных стенах переиграла «Мальорку», до этого были гостевые победы над «Гранадой» (4:2) и «Севильей» (2:1), а также домашние над «Лас-Пальмасом» (1:0) и «Хетафе» (3:0). Единственная ничья зафиксирована в поединке с «Реалом Сосьедад» (1:1).

В прошлом сезоне подопечные Мичела были крепким середняком и финишировали на десятом месте в турнирной таблице. Они набрали 49 очков. Судя по старту в новом сезоне, «жирондинцы» намерены побороться как минимум за место в зоне еврокубков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают поставить за 2.14.

На викторию «Жироны» дают 3.40, ничья оценена в 3.65.

Наши прогноз и ставка — ничья.

Также поставим на то, то команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.