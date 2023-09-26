«Верес»
Эта команда начала чемпионат Украины явно ниже своих возможностей. Ровенчане находятся на предпоследнем 15 месте в таблице.
На текущий момент «Верес» забил всего 6 мячей в 7 поединках. Да и выиграла команда Сергея Лавриненко лишь однажды.
В своем предыдущем поединке команда вновь не сумела победить. «Верес» расписал сухую мировую с новичком элиты «Оболонью».
У команды весьма скромный по именам состав. Даже на уровне УПЛ ровенчане котируются лишь в качестве борца за выживание.
«Верес» в нынешнем чемпионате уже отбирал очки у «горняков» (1:1). Вот и в Кубке команда Лавриненко постарается дать бой действующему чемпиону.
«Шахтер» Донецк
Дончане пока лидируют в УПЛ, но лидерство это относительное. Потенциально «горняков» может обогнать киевское «Динамо».
А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. В 8 матчах в воротах «Шахтера» Донецк побывало уже 8 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шахтер» Донецк в боевой встрече сыграл вничью с «Рухом» (1:1).
Кадровые проблемы не покидают донецкий клуб. Особенно много вопросов вызывает оборона, которая все никак не может предстать в оптимальном сочетании.
И уж точно «Шахтер» Донецк постарается пройти в четвертьфинал Кубка. Впрочем, некоторая кадровая ротация наверняка будет сделана.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.27.
На викторию «Вереса» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.80.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.20.