«Верес» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 17:00 мск. «Верес» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верес»

Эта команда начала чемпионат Украины явно ниже своих возможностей. Ровенчане находятся на предпоследнем 15 месте в таблице.

На текущий момент «Верес» забил всего 6 мячей в 7 поединках. Да и выиграла команда Сергея Лавриненко лишь однажды.

В своем предыдущем поединке команда вновь не сумела победить. «Верес» расписал сухую мировую с новичком элиты «Оболонью».

Все прогнозы на футбол

У команды весьма скромный по именам состав. Даже на уровне УПЛ ровенчане котируются лишь в качестве борца за выживание.

«Верес» в нынешнем чемпионате уже отбирал очки у «горняков» (1:1). Вот и в Кубке команда Лавриненко постарается дать бой действующему чемпиону.

«Шахтер» Донецк

Дончане пока лидируют в УПЛ, но лидерство это относительное. Потенциально «горняков» может обогнать киевское «Динамо».

А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. В 8 матчах в воротах «Шахтера» Донецк побывало уже 8 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шахтер» Донецк в боевой встрече сыграл вничью с «Рухом» (1:1).

Кадровые проблемы не покидают донецкий клуб. Особенно много вопросов вызывает оборона, которая все никак не может предстать в оптимальном сочетании.

И уж точно «Шахтер» Донецк постарается пройти в четвертьфинал Кубка. Впрочем, некоторая кадровая ротация наверняка будет сделана.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.27.

На викторию «Вереса» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.80.

Обе команды имеют проблемы в обороне , так что голов в этой встрече наверняка будет много.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.20.