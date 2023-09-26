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    Да будет голевой спектакль!

    «Верес» — «Шахтер» Донецк. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок Украины, 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Верес» — «Шахтер» Донецк
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    Александр Зубков
    «Верес» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 17:00 мск. «Верес» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Кубок 26 Сентября 2023 года
    Верес
  • Ровно
    •  Верес 17:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Верес»

    Эта команда начала чемпионат Украины явно ниже своих возможностей. Ровенчане находятся на предпоследнем 15 месте в таблице.

    На текущий момент «Верес» забил всего 6 мячей в 7 поединках. Да и выиграла команда Сергея Лавриненко лишь однажды.

    В своем предыдущем поединке команда вновь не сумела победить. «Верес» расписал сухую мировую с новичком элиты «Оболонью».

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    У команды весьма скромный по именам состав. Даже на уровне УПЛ ровенчане котируются лишь в качестве борца за выживание.

    «Верес» в нынешнем чемпионате уже отбирал очки у «горняков» (1:1). Вот и в Кубке команда Лавриненко постарается дать бой действующему чемпиону.

    «Шахтер» Донецк

    Дончане пока лидируют в УПЛ, но лидерство это относительное. Потенциально «горняков» может обогнать киевское «Динамо».

    А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. В 8 матчах в воротах «Шахтера» Донецк побывало уже 8 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шахтер» Донецк в боевой встрече сыграл вничью с «Рухом» (1:1).

    Кадровые проблемы не покидают донецкий клуб. Особенно много вопросов вызывает оборона, которая все никак не может предстать в оптимальном сочетании.

    И уж точно «Шахтер» Донецк постарается пройти в четвертьфинал Кубка. Впрочем, некоторая кадровая ротация наверняка будет сделана.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.27.

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    На викторию «Вереса» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.80.

    Обе команды имеют проблемы в обороне, так что голов в этой встрече наверняка будет много.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.20.

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    «Верес» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голевой спектакль!
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