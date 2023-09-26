В четвертьфинале Кубка России пути регионов «Уфа» на своем поле сыграет против московского «Торпедо». Встреча состоится 26 сентября и начнется в 16:30 по мск. «Уфа» — «Торпедо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа», которая еще несколько лет тому назад выступала в Премьер-лиги, по итога прошлого сезона вылетела из первой лиги и теперь выступает во втором российском дивизионе.

И по итогам 11 туров в одной из групп третьего уровня российского футбола башкирский коллектив находится в середине турнирной таблицы, но лидеру проигрывает всего четыре очка.

К данному же поединку «горожане» подходят с 4-матчевой победной серией, в которой они даже не пропускали. В преддверии этой игры они дома разгромили 3:0 волгоградский «Ротор».

Календарь и таблица ФНЛ

В этом Кубке страны «Уфа» уже преодолела два этапа, побеждая каждый раз в серии пенальти, пройдя «Носту» и ульяновскую «Волгу». Причем в основное время оба матча завершились по 0:0.

«Торпедо» Москва

«Торпедо» по итогам прошлого сезона вылетело из Премьер-лиги, финишировав на последнем месте в турнирной таблице, выиграв всего лишь три поединка из 30 проведенных.

И в первом дивизионе после 11 проведенных туров «автозаводцы» расположились на шестой строке в турнирке, но от второй позиции отстают только на четыре очка.

Накануне этой игры московский коллектив проиграл на выезде КАМАЗу со счетом 0:1. Перед этим он с таким же результатом дома поочередно переиграл «Акрон» и «Енисей».

А вот в этом кубковом соревновании «черно-белые» еще матчей не проводили и стартуют только с данного этапа.

В двух недавних очных противостояниях этих клубов один поединок остался за «Уфой» 1:0, а еще в одном победитель определен не был — 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Уфы» — 2.70, победа «Торпедо» — 2.80, ничья — 2.95.

Проход: «Уфы» — 1.88, «Торпедо» — 1.93.

От данного противостояния в первую очередь стоит ждать очень низкой результативности, ведь обе коллектива демонстрируют сильно оборонительный футбол.

И также рискнем еще здесь поставить на то, что победитель будет определен в серии послематчевых пенальти.