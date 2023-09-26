«Ювентус» сыграет на своем поле против «Лечче» в шестом туре чемпионата Италии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает четвертую позицию в турнирной таблице Серии А после пяти туров, в которых набрал 10 очков.

«Старая Синьора» на два балла находится позади лидера «Интера», который обошелся без потерь на старте сезона, второго «Милана» и на один пункт отстает от третьего «Лечче».

Коэффициенты матча Ювентус — Лечче 1X2Новым игрокам 1.554.056.90Бонус$9500

В прошлом туре коллектив потерпел поражение. На выезде он не нашел аргументов в дуэли с «Сассуоло» (2:4).

Все прогнозы на Серию А

Эта неудача прервала беспроигрышной серии коллектива в восемь поединков во всех турнирах при шести победах и двух ничьих, так что в целом у хозяев хорошая форма.

«Лечче»

«Лечче» приятно удивил своих болельщиков на старте сезона. Клуб регулярно набирает очки. Сами футболисты выходят на поле с огромным желанием. Заметно, что в раздевалке команды отличная атмосфера.

Клуб в пяти турах Серии А набрал 11 очков. В активе «Лечче» три победы и две ничьи. Поражений еще не было. Также команда добилась одной победы в матче Кубка Италии.

Мало кто мог подумать, что «Лечче» будет идти в зоне Лиги чемпионов. Но на данный момент это так. Более того, он находится в топ-3. Отставание от лидирующего «Интера» составляет один балл.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при четырех победах и двух ничьих, а значит он способен отобрать очки у фаворита.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,54. Успех «Лечче» оценивается в 6,68, ничья — в 4,17.

В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,09.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2,59, ведь в трех из четырех последних матчей «Ювентуса» зафиксированы оба таких сценария.